Mercosul deve olhar para a Ásia, diz Lula durante Cúpula do bloco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu nesta quinta-feira (3/7), durante discurso na Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, que o bloco precisa “olhar para a Ásia” ao formar novas relações comerciais.

Lula, que assume a presidência do Mercosul para o próximo semestre, argumentou que o continente é “o centro dinâmico da economia mundial”, e destacou que o Brasil está realizando obras de infraestrutura no continente para reduzir o tempo de viagem até a Ásia.

Leia também: Mercosul fecha acordo com Efta durante reunião na Argentina

“É hora de o Mercosul olhar para a Ásia, centro dinâmico da economia mundial. Nossa participação nas cadeias globais de valor se beneficiará de maior aproximação com Japão, China, Coreia, Índia, Vietnã e Indonésia”, discursou Lula.

O primeiro acordo entre o Mercosul e a Ásia foi assinado recentemente, em dezembro de 2023, com Singapura. Lula também já afirmou que quer firmar um tratado comercial entre o bloco sul-americano e o Japão.

Leia também: Haddad se reúne com ministros do Mercosul e defende fortalecimento de moedas locais

A Cúpula ocorre em Buenos Aires, na Argentina, e reúne chefes de Estado de países membros do bloco. O evento foi conduzido pelo presidente argentino, Javier Milei, que ocupou a presidência rotativa do Mercosul no último semestre e passou o posto para Lula durante a reunião.

Rotas Bioceânica

O chefe do Executivo também destacou o projeto de infraestrutura encabeçado pelo Brasil que visa ligar 10 países da região por meio de rodovias, portos, aeroportos, hidrovias, e linhas de transmissão, as Rotas da Integração Sul-Americana. Ao todo, serão cinco rotas em todas as regiões da América do Sul.

“A conclusão da Rota Bioceânica, que conecta Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, reduzirá em até duas semanas o tempo de viagem até a Ásia”, enfatizou Lula. O projeto é chefiado pelo Ministério do Planejamento e Orçamento. A titular da pasta, Simone Tebet, sentou ao lado de Lula durante a Cúpula.

O petista anunciou ainda que, como presidente do bloco, o Brasil quer fortalecer o Fundo para a Convergência Estrutural (Focem), utilizado para financiar projetos de infraestrutura, competitividade empresarial e desenvolvimento social para os membros do Mercosul.