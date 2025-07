Lula projeta implementação do acordo com União Europeia ainda este ano

Durante discurso na Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, realizada nesta quinta-feira (3/7), em Buenos Aires, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu uma postura mais proativa do bloco sul-americano na ampliação de mercados e na diversificação de parcerias comerciais globais. Lula demonstrou otimismo com as negociações em curso e reforçou a necessidade de reposicionar o bloco diante das transformações da economia mundial.

"É importante ampliar mercados e diversificar parcerias", afirmou o presidente, saudando o avanço das negociações com os blocos europeus. Lula celebrou a conclusão das tratativas com as Associações Europeias de Livre Comércio (EFTA) e declarou confiança na implementação do acordo entre Mercosul e União Europeia até o fim deste ano, o que, segundo ele, criará "uma das maiores áreas de livre comércio do mundo".

Leia também: Encontro de Lula com Kirchner eleva tensão antes da Cúpula do Mercosul

O presidente brasileiro também destacou o progresso das conversas com o Canadá e os Emirados Árabes Unidos, sinalizando que o Mercosul deve intensificar seu diálogo com economias estratégicas fora do eixo tradicional. Na América Latina, Lula apontou como prioridades o avanço em acordos com Panamá e República Dominicana, além da atualização dos tratados com Colômbia e Equador.

Leia também: Lula recebe presidente do Paraguai após caso de espionagem

"É hora de o Mercosul olhar para o centro dinâmico da economia mundial", afirmou o líder brasileiro, em um recado claro sobre a necessidade de modernização e maior inserção do bloco nas cadeias globais de valor.

A Cúpula contou com a presença dos presidentes dos países-membros e associados, em uma agenda marcada por discussões sobre integração regional, infraestrutura, desenvolvimento sustentável e os rumos geopolíticos da América do Sul. Lula encerrou sua participação reiterando o compromisso do Brasil com um Mercosul mais aberto, competitivo e conectado com os principais polos econômicos do planeta.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular