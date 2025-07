Itamaraty se solidariza e diz que não há brasileiros entre as vítimas no Texas

As enchentes levaram à declaração de emergência nas regiões de Hill Country e Concho Valley. Outras áreas do centro do estado estavam sob alertas de inundações repentinas, afetando mais de 30 mil pessoas - (crédito: Eric Vryn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O Ministério das Relações Exteriores lamentou as vítimas das enchentes registradas na sexta-feira (4/7), no Texas, Estados Unidos. De acordo com autoridades norte-americanas, as inundações mataram ao menos 43 pessoas.

"O governo brasileiro tomou conhecimento, com pesar, das fortes chuvas e enchentes que atingiram a região central do estado do Texas, nos Estados Unidos da América, na última sexta-feira. Ao se solidarizar com as famílias das vítimas, o governo brasileiro expressa suas condolências ao povo e ao governo norte-americanos", escreveu o Itamaraty, por meio de nota.

"O governo do Brasil reafirma que as alterações climáticas intensificam eventos extremos e aumentam a frequência de desastres semelhantes, o que torna ainda mais urgente a necessidade de medidas conjuntas por parte da comunidade internacional. Não há, até o momento, registro de vítimas brasileiras", completou.

As inundações no Texas foram causadas devido as chuvas torrenciais que começaram na tarde de sexta-feira (4/7) no centro do estado e permaneceram, em menor intensidade, até a madrugada de sábado (5/7). Segundo autoridades locais, o rio Guadalupe subiu 8 metros em 45 minutos.

As enchentes levaram à declaração de emergência nas regiões de Hill Country e Concho Valley. Outras áreas do centro do estado estavam sob alertas de inundações repentinas, afetando mais de 30 mil pessoas, conforme informações do jornal The New York Times.