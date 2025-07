Cúpula do Brics: Lula recebe líderes com agenda intensa e jantar diplomático

05.07.2025 - Presidente da Rep..blica, Luiz In..cio Lula da Silva, durante a Cerim..nia de Abertura do F..rum Empresarial dos BRICS, no Pier Mau... Rio de Janeiro - RJ.......Foto: Ricardo Stuckert / PR - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu neste domingo (6/7), no Rio de Janeiro, chefes de Estado e representantes internacionais para a aguardada cúpula do BRICS, que neste ano acontece sob o marco de uma nova fase: a ampliação oficial do grupo para 11 países. Pela primeira vez, potências do Golfo, como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, participam da reunião como membros plenos do bloco.

A cúpula, que se estenderá até segunda-feira (7/7), reforça a ambição do BRICS de se consolidar como um contraponto relevante às estruturas tradicionais de poder global. A programação inclui uma série de atividades voltadas ao fortalecimento do multilateralismo e à promoção de reformas na governança internacional.

Leia também: Preocupação com a guerra é destaque em texto final do Brics



Logo após a cerimônia de recepção e a tradicional fotografia oficial, os líderes participaram de uma sessão plenária dedicada a dois dos temas mais sensíveis da atualidade: paz e segurança internacionais. Em meio a tensões regionais e guerras em curso, os chefes de Estado debateram a necessidade de mecanismos mais inclusivos e eficazes de resolução de conflitos, com destaque para a defesa de uma governança global mais democrática e menos centrada nos interesses das potências ocidentais.

Na parte da tarde, a cúpula se voltou para os desafios econômicos do século XXI. Com o avanço acelerado da inteligência artificial, os líderes debateram como a tecnologia pode ser usada para promover o desenvolvimento sustentável, reduzir desigualdades e impulsionar a produtividade — sem deixar de lado os riscos de concentração de poder e exclusão digital.

Também estiveram esta na pauta as reformas no sistema financeiro internacional e o papel dos países do Sul Global no redesenho de instituições multilaterais como o FMI e o Banco Mundial. A presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), Dilma Rousseff, deve apresentar propostas sobre financiamento de infraestrutura e transição energética para países em desenvolvimento.

Diplomacia em ritmo de gala

Após os compromissos oficiais, o presidente Lula e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, oferecerão uma recepção formal aos líderes estrangeiros em um jantar no Palácio Laranjeiras. O evento tem caráter simbólico e busca criar um ambiente de convivência entre os chefes de Estado, além de reforçar o papel do Brasil como anfitrião de uma diplomacia ativa e acolhedora.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular