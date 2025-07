Lula manifesta solidariedade às vítimas das enchentes nos Estados Unidos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou, neste domingo (6/7), solidariedade aos Estados Unidos diante das enchentes que atingem o estado do Texas, especialmente o condado de Kerr. Em publicação nas redes sociais, Lula lamentou as mais de cinquenta mortes confirmadas até o momento e o desaparecimento de mais de vinte crianças.

"Acompanho com tristeza as notícias sobre as enchentes que estão ocorrendo nos Estados Unidos", escreveu o presidente. "Tragédias como essa, que já causou mais de cinquenta mortes, além de ter deixado mais de vinte crianças desaparecidas, comovem a todos, em qualquer lugar do mundo."

Acompanho com tristeza as notícias sobre as enchentes que estão ocorrendo nos Estados Unidos. Tragédias como essa, que já causou mais de cinquenta mortes, além de ter deixado mais de vinte crianças desaparecidas, comovem a todos, em qualquer lugar do mundo.



Que as autoridades do… — Lula (@LulaOficial) July 6, 2025

As fortes chuvas que atingem o sul dos Estados Unidos nos últimos dias provocaram alagamentos em áreas residenciais e rurais, levando autoridades locais a decretar estado de emergência em diversos condados. Equipes de resgate atuam de forma intensiva, com o apoio da Guarda Nacional, para localizar desaparecidos, oferecer abrigo a desabrigados e restabelecer serviços básicos.

Lula também desejou êxito aos esforços de resgate e assistência prestados pelas autoridades norte-americanas. "Que as autoridades do condado de Kerr, do estado do Texas e do governo norte-americano tenham sucesso nos trabalhos de resgate e de auxílio aos atingidos por esse desastre", declarou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Por fim, o presidente estendeu sua solidariedade às famílias que perderam entes queridos. "E a todas as pessoas que perderam seus entes queridos, quero expressar a minha solidariedade, e a solidariedade de todo o povo brasileiro. Que Deus os ajude neste momento difícil", concluiu.