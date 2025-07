Lula posa para ‘foto de família’ dos Brics no encerramento da cúpula

A Cúpula de Chefes de Estado do Brics ocorre entre ontem(6/7) e hoje (7), no Rio de Janeiro. - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) posou nesta segunda-feira (7/7) para uma nova “foto de família” dos Brics, durante a Cúpula de Chefes de Estado do bloco, no Rio de Janeiro. Dessa vez, o retrato incluiu representantes dos países parceiros e instituições ligadas ao Brics, e não apenas os membros oficiais.

A foto marcou o início do último dia de compromissos. Lula participou nesta manhã de uma sessão plenária sobre meio ambiente e saúde, e assinará uma declaração conjunta do bloco sobre o tema. Depois, dará uma declaração à imprensa. O restante do dia será dedicado a reuniões bilaterais e eventos paralelos à Cúpula.

Participaram da foto: Prabowo Subianto (Indonésia); Cyril Ramaphosa (África do Sul); os primeiros-ministros Narendra Modi (Índia); Abiy Ahmed Ali (Etiópia); Li Qiang (China); e Mostafa Kemal Madbouly (Egito); e os chanceleres Sergey Lavrov (Rússia); Xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos); e Seyed Abbas Araghchi (Irã).

Brics reúne 21 países entre membros e parceiros

O Brics é atualmente composto por 11 membros oficiais: Brasil, China, Rússia, Índia, África do Sul, Indonésia, Etiópia, Egito, Emirados Árabes Unidos, Irã e Arábia Saudita – que não participou da foto oficial, e ainda não formalizou sua adesão ao bloco.

São parceiros do bloco, com menor poder de decisão: Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda e Uzbequistão.

Representantes de todos os países estavam na foto estendida, assim como líderes convidados para a Cúpula, como o presidente do Chile, Gabriel Boric, e lideranças de órgãos internacionais, incluindo a ex-presidente da República Dilma Rousseff, que chefia o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), e o secretário-geral da ONU, António Guterres.