Após operação da PF, deputado Júnior Mano nega envolvimento em fraudes

O deputado federal Júnior Mano (PSB-CE) negou, nesta terça-feira (8/7), qualquer envolvimento em fraudes em processos licitatórios ou contratuais investigados pela Polícia Federal (PF). Por meio de nota, o parlamentar afirmou que não exerce funções executivas ou administrativas em prefeituras e que não tem participação em comissões de licitação, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos públicos.

A manifestação ocorre após a Polícia Federal deflagrar operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de desviar recursos públicos em municípios do Ceará, mediante fraudes em processos licitatórios. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, Júnior Mano foi um dos alvos dos 15 mandados de busca e apreensão cumpridos nas cidades de Fortaleza (CE), Brasília (DF), Nova Russas (CE), Eusébio (CE), Canindé (CE) e Baixio (CE).

As investigações, que contaram com o apoio técnico da Controladoria-Geral da União (CGU), apontam que o grupo atuava para direcionar verbas públicas a prefeituras cearenses, em troca de contrapartidas ilícitas, utilizando empresas ligadas aos investigados para fraudar licitações. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 54,6 milhões das contas bancárias dos envolvidos, com o objetivo de interromper o fluxo financeiro e garantir a restituição de valores ao erário.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Entre os crimes investigados estão organização criminosa, lavagem de dinheiro, captação ilícita de sufrágio e falsidade ideológica com finalidade eleitoral.

PSB se manifesta sobre operação na Câmara

A liderança do PSB na Câmara também se manifestou sobre a operação. Em nota, o partido afirmou: “A Liderança do PSB na Câmara dos Deputados tomou conhecimento hoje da operação da Polícia Federal que investiga a atuação do deputado Júnior Mano. Esperamos que todos os fatos sejam investigados e esclarecidos o mais breve possível, respeitando o devido processo legal e a ampla defesa.”

Apesar de não ter se pronunciado diretamente sobre a operação, Júnior Mano disse ter “plena convicção de que, ao final da apuração, a verdade dos fatos prevalecerá”, e reafirmou seu compromisso com a legalidade, a transparência e a probidade no exercício do mandato. O deputado também declarou confiar nas instituições, especialmente no Poder Judiciário e na Polícia Federal.

Veja a íntegra da nota do deputado Júnior Mano

O deputado Júnior Mano não tem qualquer participação em processos licitatórios, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos.

Como parlamentar, o deputado não exerce qualquer função executiva ou administrativa em prefeituras, não participa de comissões de licitação, ordenação de despesas ou fiscalização de contratos administrativos.

O parlamentar reafirma sua confiança nas instituições, em especial no Poder Judiciário e na Polícia Judiciária Federal, e reitera seu compromisso com a legalidade, a transparência e o exercício probo da função pública.

Tem plena convicção de que, ao final da apuração, a verdade dos fatos prevalecerá, com o completo esclarecimento das circunstâncias e o reconhecimento de sua correção de conduta.



Saiba Mais Política Moraes é intimado novamente pela justiça dos Estados Unidos

Moraes é intimado novamente pela justiça dos Estados Unidos Política Nas entrelinhas: Na reunião do Brics, Lula reage à interferência indevida de Trump

Nas entrelinhas: Na reunião do Brics, Lula reage à interferência indevida de Trump Política Após ataques nas redes sociais, Erika Hilton se reúne com diretor da PF

Após ataques nas redes sociais, Erika Hilton se reúne com diretor da PF Política Alternativa ao dólar é ponto sem volta, afirma Lula; entenda

Alternativa ao dólar é ponto sem volta, afirma Lula; entenda Política Edinho Silva é eleito presidente nacional do PT