Após ataques nas redes sociais, Erika Hilton se reúne com diretor da PF

Após uma série de ataques nas redes sociais, incluindo uma onda de ameaças de morte, a deputada federal Erika Hilton (PSol-SP) irá se reunir nos próximos dias com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Especialistas em segurança digital detectaram o vazamento de informações pessoais sensíveis da deputada, obtidas a partir de uma possível invasão aos sistemas da Receita Federal.

Segundo a assessoria da parlamentar, os dados circularam em fóruns on-line conhecidos por "abrigar atividades criminosas, como a apologia ao nazismo e a distribuição de pornografia infantil". A deputada, que já registrou as ameaças e vazamentos e encaminhou-as à Polícia Federal, deve se reunir com a direção do órgão e com o Ministério da Justiça nos próximos dias.

No ofício enviado ao diretor da PF, Erika Hilton solicita a abertura de inquérito, medidas de proteção e um canal direto de interlocução com as autoridades, já que os ataques não são apenas ofensas pessoais. "Trata-se de um atentado à integridade física, psíquica e moral, além de uma tentativa de impedir o livre exercício da atividade parlamentar", diz o documento.

A deputada está sofrendo uma série de ataques nas redes sociais, classificados como coordenados, que atingem ela e sua família.

