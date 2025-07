Edinho Silva é eleito presidente nacional do PT

Sociólogo e político do Partido dos Trabalhadores (PT), Edinho Silva foi eleito presidente nacional do partido. A disputa contou com a participação de Rui Falcão, Romênio Pereira e Valter Pomar. O resultado foi divulgado na noite de hoje (7/7).

Ao todo, 342 mil pessoas votaram até o momento, faltando ainda a apuração dos votos na Bahia, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais, cuja eleição será realizada no próximo domingo (13/7). Desses votos, Edinho Silva recebeu 239.155, o que representa 73,48% do total.

Rui Falcão obteve 36.279 votos (11,15%), Romênio Pereira teve 36.009 votos (11,06%) e Valter Pomar conquistou 14.006 votos (4,3%).

As eleições ocorreram neste domingo (6/7) e mais de três milhões de filiados e filiados tiveram direito a votar. Além da votação nacional, também estão sendo realizadas eleições para os diretórios estaduais e municipais.

No entanto, a candidatura de Dandara Tonantzin, que concorria ao cargo de Minas Gerais, teve sua participação suspensa nesta segunda-feira (7/7) pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). A decisão extinguiu a possibilidade dela disputar a eleição para o diretório estadual de Minas Gerais, que foi inicialmente adiada. Uma nova data para a votação no estado deve ser divulgada em breve.



A suspensão ocorreu após uma decisão judicial que inicialmente permitiu a candidatura de Dandara, argumentando que havia provável falha no pagamento de suas contribuições partidárias, o que colocaria em risco sua participação na eleição.

Mas, em julgamento de um agravo de instrumento apresentado pelo Diretório Nacional do PT, um desembargador reverteu a decisão, alegando que os documentos apresentados não comprovaram uma falha da instituição financeira, mas sim a ausência de saldo suficiente na conta de Dandara dentro do prazo estipulado pelo regulamento partidário.

