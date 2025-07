Intenção é encontrar uma saída, diz Motta sobre embate com o governo

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse nesta terça-feira (8/7) que sua intenção é encontrar uma solução para a briga entre Congresso e o governo federal. “Nós vamos dialogar com todo mundo. A intenção é a gente encontrar uma saída”, disse Motta a jornalistas depois da reunião de líderes realizada pela manhã.

Leia também: AGU aciona o STF para reverter derrubada do decreto do IOF

A crise escalou na semana passada, quando o governo foi ao Supremo Tribunal Federal (STF) para questionar a derrubada do decreto do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) pelo Legislativo. O ato foi visto pela cúpula do Congresso como o início de uma guerra.

O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, suspendeu tanto o decreto do IOF quanto o decreto do Legislativo que derrubou a alta do IOF. Na ocasião, Moraes disse haver um “indesejável embate” entre Executivo e Legislativo e convocou os representantes dos dois Poderes para uma audiência de conciliação marcada para 15 de julho, no STF.

Leia também: Moraes suspende decretos do IOF e convoca audiência de conciliação

Depois da decisão, o presidente Lula (PT) reagiu. Disse que acionou o STF porque, do contrário, não conseguiria governar o país.

“Se eu não entrar com recurso no Poder Judiciário, se eu não for à Suprema Corte, ou seja, eu não governo mais o país. Cada macaco no seu galho. Ele (o Congresso) legisla, eu governo”, disse em uma entrevista à TV Bahia.

Segundo Motta, ainda não há nenhum encontro marcado com o presidente Lula (PT). Quem tem tentado arrefecer o clima é a equipe de articulação política, liderada pela ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais (SRI).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular