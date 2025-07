Lula diz que resolverá IOF "na mesa de negociação" com o Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta sexta-feira (4/7), que vai resolver o impasse do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) com o Congresso Nacional “na mesa de negociação”. O chefe do Executivo também disse que não quer “nervosismo”, e que pretende ser eleito pela quarta vez em 2026.

O comentário ocorreu pouco após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, suspender as ações do Executivo e Legislativo sobre o IOF, e determinar uma audiência de conciliação, marcada para o dia 15 de julho.

“Parece que tem uma guerra entre o governo e o Congresso. Eu sou muito agradecido à relação que eu tenho com o Congresso Nacional. Até agora, nesses dois anos e meio, o Congresso aprovou 99% das coisas que nós mandamos para o Congresso”, declarou Lula ao encerrar seu discurso em solenidade para anunciar investimentos da Petrobras, em Duque de Caxias (RJ).

“Eu sou grato ao Congresso Nacional. Quando tem uma divergência, é bom, porque a gente senta na mesa, vai conservar e resolve. O governo pensa uma coisa, o Congresso está pensando outra, e nós vamos resolver isso na mesa de negociação. Eu não quero nervosismo, porque eu só tenho um ano e meio de mandato”, acrescentou.

Desde a derrubada do decreto que aumento alíquotas do governo, Lula vem fazendo duras críticas aos parlamentares, afirmando que o Congresso agiu em prol do "interesse de poucos", e culpando o lobby das bets e dos mais ricos por barrar medidas tarifárias do governo federal, voltadas para o "andar de cima".

Reeleição em 2026

O petista também provocou críticos do governo, e voltou a se colocar como candidato à reeleição no ano que vem. “Tem gente que pensa que o governo já acabou. Tem gente que já está pensando em eleição. Eles não sabem o que eu estou pensando. Se preparem porque, se tudo estiver como eu estou pensando, esse país terá pela primeira vez um presidente eleito quatro vezes pelo Brasil inteiro”, enfatizou.

O discurso ocorreu durante cerimônia para anunciar R$ 33 bilhões em investimentos da Petrobras em refino e petroquímica, realizada na Refinaria Duque de Caxias. Também participaram a presidente da estatal, Magda Chambriard, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, entre outras autoridades.