Associação contesta no STF decreto que proíbe EAD em cursos superiores

Chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI 7845) contra trechos do decreto presidencial nº 12.456/2025. A norma proíbe a oferta de cursos de graduação a distância em áreas como direito, medicina, enfermagem, odontologia, psicologia e todas as licenciaturas.

A ação foi apresentada pela Associação Brasileira dos Estudantes de Educação a Distância (ABE-EAD) e distribuída ao ministro André Mendonça, que solicitou informações ao presidente da República e ao ministro da Educação.

A entidade sustenta que os artigos 8º e 9º do decreto criam restrições sem respaldo em lei, o que violaria o princípio da legalidade e os limites da atuação regulamentar do Executivo. A ABE-EAD afirma que a norma fere diversos preceitos constitucionais, entre eles o direito à educação, previsto na Constituição, assim como a liberdade de ensino e o pluralismo pedagógico, além da autonomia universitária.

Um dos pontos mais sensíveis, segundo a ação, está na autorização para que o ministro da Educação amplie o rol de cursos proibidos por ato infralegal. Para a associação, essa delegação normativa é inconstitucional e compromete o equilíbrio entre os Poderes e o respeito à legalidade.

A ação também argumenta que o decreto contraria o artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), que determina que o Poder Público deve incentivar o desenvolvimento de programas de ensino a distância “em todos os níveis e modalidades de ensino”.

Em pedido de liminar, a ABE-EAD defende a suspensão imediata dos artigos contestados. Entre os efeitos listados estão o fechamento de cursos, a suspensão de matrículas, o cancelamento de seleções e a exclusão de milhares de alunos do ensino superior, especialmente os de baixa renda para quem a EaD representa a única alternativa de acesso.

A entidade pediu que, se a liminar não for concedida integralmente, sejam suspensos ao menos os incisos II e III do artigo 9º, que vedam os cursos de licenciatura e autorizam novas proibições por ato do ministro. No mérito, requer que os dispositivos sejam declarados inconstitucionais.

Em despacho, o ministro André Mendonça deu prazo de 10 dias para que a Presidência da República e o Ministério da Educação se manifestem sobre as alegações. Pediu ainda a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República em até 5 dias.