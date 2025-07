Edu Guedes quebra silêncio e atualiza estado após cirurgia

Edu Guedes falou pela primeira vez sobre sua recuperação após passar por uma cirurgia para retirada de um tumor no pâncreas. O procedimento, realizado no último sábado, durou cerca de seis horas e foi conduzido no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Nesta terça-feira, o apresentador comentou sobre a previsão de alta hospitalar. “Ainda estou me recuperando. Não sabemos quando sairei do hospital”, disse o chef à coluna de Daniel Nascimento, do jornal O Dia. Ele passou por uma pancreatectomia robótica, considerada uma cirurgia de alta complexidade.

De acordo com boletim médico divulgado no mesmo dia, o estado de saúde de Edu vem evoluindo de forma mais rápida do que o esperado. A equipe informou que ele teve uma “noite muito boa” e segue recebendo cuidados especializados.

Edu descobriu o tumor no pâncreas durante um procedimento para retirada de pedras nos rins. Exames mais detalhados indicaram alterações que levaram ao diagnóstico do câncer e à decisão pela cirurgia imediata.

Mesmo internado, o apresentador tem acompanhado as mensagens de apoio recebidas nas redes sociais. Ele agradeceu o carinho do público e da imprensa, enquanto segue em recuperação ao lado da esposa, Ana Hickmann.