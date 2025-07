Lula recebe presidente da Indonésia para reunião no Planalto

O encontro ocorre após participação do presidente da Indonésia na Cúpula do Brics, durante o fim de semana. O país asiático aderiu ao bloco em janeiro deste ano - (crédito: Reprodução/CanalGov)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta quarta-feira (9/7) o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, para uma reunião bilateral no Palácio do Planalto. O encontro ocorre após a participação de Subianto na Cúpula de Chefes de Estado do Brics, no Rio de Janeiro, durante o fim de semana.

A Indonésia compõe o bloco desde janeiro de 2025, quando a entrada foi anunciada pelo Ministério das Relações Exteriores. Além disso, o país é um dos principais parceiros econômicos do Brasil na Ásia.

Após a reunião, Lula e o presidente da Indonésia farão uma declaração conjunta à imprensa. Depois, seguem para um almoço no Itamaraty.

Morte de brasileira na Indonésia

O encontro entre os dois líderes ocorre também pouco após a morte da brasileira Juliana Marins, de 26 anos, durante uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia. A família da publicitária apontou descaso das autoridades do país asiático com o resgate, especialmente pela demora e pela divulgação de informações falsas.

Segundo o Itamaraty, Brasil e Indonésia possuem ainda uma relevante parceria comercial, com fluxo de US$ 6,3 bilhões em 2024. Além disso, a Indonésia foi o quinto maior destino para produtos do agronegócio brasileiro.