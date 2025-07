Câmara articula repúdio a tarifa de Trump contra o Brasil, diz Guimarães

Guimarães: "Só o PL que está solidário com o Trump. Talvez eles até troquem a bandeira que eles gostam muito de usar do Brasil, troquem pela bandeira americana" - (crédito: Marina Ramos/Câmara)

O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), afirmou nesta quarta-feira (10/4), que há um consenso entre os partidos da Casa para repudiar as tarifas de 50% impostas pelo ex-presidente Donald Trump sobre produtos brasileiros. Segundo o parlamentar, apenas o PL, legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro, estaria se colocando a favor da medida adotada pelo governo norte-americano.

Em entrevista coletiva, Guimarães destacou que o líder do PDT apresentou um requerimento solicitando uma manifestação oficial da Câmara contra o chamado “tarifaço”. “Um requerimento para que a Casa se manifestasse contrária a essa ação deletéria do governo americano com relação ao tarifaço que ela anunciou. E, evidentemente, nós já nos manifestamos, isso é inaceitável”, afirmou.

De acordo com ele, diversos setores da economia brasileira já começaram a reagir publicamente à decisão de Trump. O parlamentar também criticou o silêncio da oposição e acusou o PL de manter solidariedade ao ex-presidente dos Estados Unidos em detrimento dos interesses nacionais. “Só o PL que está solidário com o Trump. Talvez eles até troquem a bandeira que eles gostam muito de usar do Brasil, troquem pela bandeira americana”, declarou, em tom de sarcasmo.

Ainda segundo o líder do governo, há expectativa de que a Câmara adote uma posição institucional em breve. Ele disse que o presidente Lula está acompanhando o caso e avaliando as respostas possíveis à medida. “Acho que a qualquer momento pode sair uma posição oficial do parlamento, especialmente da Câmara dos Deputados”, afirmou.

As declarações de Guimarães ocorrem em meio a uma escalada nas tensões diplomáticas entre os dois países. Na terça-feira (9), Donald Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos, citando como justificativa o julgamento de Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O governo brasileiro repudiou a ação, e disse que não “aceitará ser tutelado por ninguém”.