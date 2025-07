Regulamentação da Lei de reciprocidade será publicada até terça, diz Alckmin

O vice-presidente Geraldo Alckmin informou neste domingo (13/7), em São Paulo, que o decreto de regulamentação da Lei de reciprocidade às tarifas impostas pelos Estados Unidos deverá ser publicado até terça-feira (15/7).

A movimentação do governo para regulamentar o decreto acontece logo após anúncio de taxa de 50% sobre os produtos brasileiros em carta endereçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo presidente norte–americano Donald Trump.

Apesar disso, Alckmin disse que o governo federal irá “trabalhar para reverter a situação”. Segundo o vice-presidente, “o Congresso Nacional aprovou a Lei da reciprocidade, que determina: se houver tarifa lá, haverá tarifa aqui. A regulamentação, que é por decreto, sai amanhã ou até terça-feira”. Uma reunião entre ele e o presidente Lula está prevista para acontecer ainda hoje.

Embora Trump tenha mencionado na carta que há um desequilíbrio na relação comercial entre os países, Alckmin explicou que os EUA têm um superávit com o Brasil. “O déficit comercial deles no ano passado foi de US$ 1,2 trilhão, mas não com o Brasil. O Brasil é superavitário para eles”, comentou. “Além disso, dos produtos que eles mais exportam para nós, oito não têm imposto. Não tem sentido essa tarifa”, acrescentou.

As falas de Alckmin foram concedidas em entrevista à imprensa durante inauguração de viaduto em Francisco Morato, na Grande São Paulo. Conforme o vice-presidente, o governo vai recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC), entidade responsável por estabelecer e administrar as regras para o comércio entre os países membros.