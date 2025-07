Após tarifas de Trump, Bolsonaro diz que anistia trará "paz para a economia"

09/06/2025 - Ed Alves CB/DA Press. Politica. O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia os interrogatórios dos réus do chamado ?núcleo 1? ou ?núcleo crucial? da ação penal que apura tentativa de golpe de Estado. presente Ex Presidente Jair Bolsonaro - Mauro Cid - General Heleno entre Outros - E Ministro Alexandre de Moraes. - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) publicou na plataforma X uma lista com "o que falta para o Brasil ser a Terra Prometida do Ocidente", escreveu. De acordo com Bolsonaro, com a aproximação do prazo para o início da imposição tarifária entrar em vigor — previsto para o dia 1º de agosto — "a solução está nas mãos das autoridades brasileiras". Em suas palavras, portanto, "em havendo harmonia e independência entre os Poderes, nasce o perdão entre irmãos e, com a anistia também a paz para a economia".



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na avaliação de Bolsonaro, a imposição tarifária dos Estados Unidos ao Brasil na última quarta-feira (9) "tem muito mais, ou quase tudo, a ver com valores e liberdade, do que com economia". A fala acontece após manifestação de especialistas à imprensa que revelaram que o real motivo da imposição tarifária foi a reunião do BRICS realizada na semana passada. Na ocasião, o governo brasileiro cogitou a possibilidade de o dólar não ser a moeda utilizada entre os países-membro.

"Não me alegra ver sanções pessoais, ou familiares, a quem quer que seja. Não me alegra ver nossos produtores do campo ou da cidade, bem como o povo, sofrer com essa tarifa de 50%", acrescentou Bolsonaro na publicação.

Na carta, Trump revelou que as motivações para a imposição tarifária são o desequilíbrio na relação comercial entre Brasil e EUA e a condução de julgamento contra Bolsonaro por suposta tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Para Trump, a acusação contra o ex-presidente "é uma desgraça internacional".

Neste domingo (13), o vice-presidente Geraldo Alckmin explicou que os EUA têm um superávit com o Brasil. “O déficit comercial deles no ano passado foi de US$ 1,2 trilhão, mas não com o Brasil. O Brasil é superavitário para eles”, comentou. “Além disso, dos produtos que eles mais exportam para nós, oito não têm imposto. Não tem sentido essa tarifa”, acrescentou.