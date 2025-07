"Vou levar jabuticaba para você, Trump", diz Lula em vídeo no perfil de Janja

Linhares (ES), 11/07/2025 - Presidente da Rep..blica, Luiz In..cio Lula da Silva, durante a cerim..nia de apresenta....o dos avan..os do Novo Acordo Rio Doce, no Parque de Exposi....es de Linhares. Foto: Ricardo Stuckert/PR - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

Em publicação no perfil das redes sociais da primeira-dama, Janja da Silva, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um gesto de diálogo ao presidente Donald Trump enquanto colhia e comia jabuticaba direto do pé, no Palácio do Alvorada.

“Eu vim chupar jabuticaba de manhã, porque eu duvido que alguém que chupe jabuticaba fique com mau humor. Vou levar jabuticaba para você, Trump. E você vai perceber que o cara que come jabuticaba de manhã num país que só ele dá jabuticaba, não precisa de briga tarifária, precisa de muita união e de muita relação diplomática”, comentou o presidente no vídeo.

A fala acontece horas antes de reunião a ser realizada com o vice-presidente Geraldo Alckmin, neste domingo, para discutir o decreto de regulamentação da Lei da Reciprocidade, com o objetivo de responder à imposição tarifária dos Estados Unidos.

Na última quarta-feira (9/7), o presidente norte-americano Donald Trump escreveu uma carta endereçada a Lula afirmando que estava insatisfeito com a relação comercial entre os países, assim como com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF), por tentativa de golpe de Estado.

Em resposta, uma série de reações de brasileiros descontentes com a interferência dos Estados Unidos na soberania nacional tomou conta das redes sociais de Trump e da primeira-dama dos Estados Unidos, Melania. Neste domingo, Janja tornou público novamente o seu perfil no Instagram após quatro meses de conta restrita por ter sofrido ataques misóginos nas redes sociais.