Governo e agropecuaristas apostam em negociação contra tarifaço dos EUA

O discurso de defesa pela negociação por vias diplomáticas e empresariais com os Estados Unidos foi consensual na reunião entre o vice-presidente e o ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, ministros do governo e 20 empresários da agropecuária brasileira. O encontro, realizado na tarde desta terça-feira (15/7), no Mdic, em Brasília, teve como tema estratégias para a economia brasileira lidar com o anúncio de taxação de 50% a produtos brasileiros, feito na semana passada pelo presidente Donald Trump.

“Pudemos ouvir deles (dos empresários) e reiterar o compromisso do diálogo, que é o compromisso de Lula, de promover o diálogo, de trabalharmos juntos para reverter este quadro (do tarifaço)", afirmou Alckmin, em coletiva de imprensa, após a reunião. Embora, de acordo com o anúncio de Trump, o prazo para a resolução da taxação seja até o dia 1º de agosto, o vice-presidente afirmou esforços do governo brasileiro “resolver” o tarifaço até o dia 31 de julho.



Alckmin ainda salientou a necessidade de envolver os empresários americanos nas negociações. “A medida (tarifa de 50%) tem um prejuízo não só para o Brasil, mas também um prejuízo para a população americana, porque há uma complementaridade econômica", pontuou.



Empresários



O encontro de figuras do governo com empresários da agropecuária brasileira ocorreu após representantes do Executivo reunirem-se com figuras-chave do setor industrial, na manhã desta terça. Esses encontros, de acordo com o governo, fazem parte do Comitê Interministerial oficializado nesta terça, com o objetivo de tratar estratégias econômicas para reagir às tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



Entre os empresários, participaram da reunião representantes de associações de exportação de frutas, sucos, carne e cafés. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (ABIEC), Roberto Feroza, afirmou que frigoríficos brasileiros “deixaram de produzir carne destinada aos Estados Unidos” após o anúncio da taxação. Segundo ele, a nova tarifa torna "inviável” a exportação de carne bovina aos Estados Unidos.



Já Márcio Ferreira, presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafe), relatou na coletiva que o Brasil exportou 8,2 milhões de sacas para os Estados Unidos somente no ano passado. Isso, segundo ele, representa "33% todo o café consumido lá".



Reunião com importadores



Após a coletiva no Mdic, o Correio conversou com o presidente da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas (Abrafrutas), Guilherme Coelho, sobre o balanço do encontro com representantes do governo. Ele, que reforçou a negociação com os Estados Unidos como caminho para derrubar o tarifaço a produtos brasileiros, acrescentou que sua associação deve acionar importadores para solicitar pressão às autoridades norte-americanas.



“Para todas as frutas brasileiras, os Estados Unidos absorveram 7% do volume total exportado pelo Brasil em 2024. Isso representa 12% do faturamento total da exportação de frutas no ano”, afirmou.