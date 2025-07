Bolsonaro é alvo de operação da PF nesta sexta

A Polícia Federal (PF) cumpre mandados contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na manhã desta sexta-feira (18/7) em Brasília. Os mandados foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), e estão sendo cumpridos na casa do ex-presidente e em endereços ligados ao Partido Liberal (PL), legenda de Bolsonaro.

Estão sendo cumpridos dois mandados de busca e apreensão, além de medidas cautelares diversas da prisão. Bolsonaro passará a usar tornozeleira eletrônica e não poderá acessar redes sociais. Além disso, o ex-presidente terá que cumprir o recolhimento domiciliar de 19 horas às 7 horas, não poderá se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros e nem com outros réus e investigados pelo STF.





Nesta semana, a Procuradoria-Geral da República pediu, ao STF a condenação de Jair Bolsonaro e mais sete ex-integrantes do seu governo por tramarem um golpe de Estado. Foi aberto um prazo de 15 dias para que as defesas dos réus apresentem argumentos em relação à decisão da PGR. Esta é a última etapa antes do julgamento pela Primeira Turma da Corte.



Aliados contestam operação

O deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder do PL na Câmara dos Deputados, contestou a operação da Polícia Federal e disse que "não há crime, não há condenação, não há prova". "Isso não é justiça. É censura.É a tentativa desesperada de calar quem ainda representa milhões.Enquanto corruptos são soltos, um ex-presidente é vigiado como bandido", afirmou Sóstenes.

Isso não é justiça. É… — Sóstenes Cavalcante (@DepSostenes) July 18, 2025

O deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) chamou a operação de "perseguição implacável". "Um dia após a publicação da carta de Trump, eis que dobram a aposta. O STF determina mais uma busca e apreensão em Bolsonaro e medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica e proibição de conversar com diplomatas", citou.

Oposição se manifesta

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do PT na Câmara dos Deputados, se manifestou sobre a operação e disse que o uso de tornozeleira eletrônica "é uma medida fundamental para impedir que ele [Bolsonaro] fuja do Brasil".

O deputado federal Rogério Correia (PT-MG), que encaminhou ao STF um pedido de prisão preventiva de Bolsonaro, disse que a Corte atendeu ao pedido dele de colocar tornozeleira eletrônica para evitar que Bolsonaro fugisse do país "Também pedimos que ele não possa se aproximar da Embaixada Americana, nem sair do Brasil sem autorização", frisou.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSol-SP), celebrou a operação. "A hora da verdade está chegando. Tic, tac", escreveu.

