Trump envia carta a Bolsonaro e diz que julgamento no STF deve "parar imediatamente"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou na noite desta quinta-feira (17/7), na rede social Truth Social, uma carta endereçada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No documento, o republicano critica duramente o julgamento do brasileiro no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022. No texto, Trump afirma que o processo contra Bolsonaro "deveria terminar imediatamente" e classifica o sistema judiciário brasileiro como "injusto".

"Tenho acompanhado o tratamento terrível que você está recebendo de um sistema injusto voltado contra você. Esse julgamento deveria terminar imediatamente", escreveu. Ele também declarou estar "muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão" supostamente promovidos pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.

A manifestação ocorre após o presidente norte-americano ter anunciado, na semana passada, uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, alegando desequilíbrio na relação comercial bilateral e medidas do governo brasileiro contra plataformas digitais norte-americanas. A medida foi comunicada por meio de outra carta, esta endereçada diretamente ao presidente Lula.

No texto divulgado nesta quinta, Trump volta a usar a política comercial como forma de pressão. "Tenho manifestado fortemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio de nossa política tarifária", afirmou.

O republicano acusa o governo brasileiro de perseguir adversários políticos e de manter um “regime de censura ridículo”. Além de elogiar Bolsonaro, dizendo que o ex-presidente brasileiro é altamente respeitado e que lidera as pesquisas mesmo sendo alvo de processos judiciais — o que não é verdadeiro. "É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar oponentes políticos e ponha fim a esse regime de censura. Estarei observando de perto", continuou.

Em entrevista concedida nesta quinta-feira (17/7), antes da carta ser publicada, Lula criticou Trump e defendeu a independência das instituições brasileiras. "Ele não foi eleito para ser imperador do mundo. O Brasil deve cuidar do Brasil e cuidar do povo brasileiro", afirmou.

O presidente brasileiro também repudiou as tarifas impostas pelos EUA e disse que o Brasil não aceitará imposições unilaterais. O governo já enviou uma carta oficial à Casa Branca pedindo a retomada das negociações e não descarta recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC).

Leia a carta na íntegra:

"Caro Sr. Bolsonaro:

Tenho acompanhado o terrível tratamento que você está recebendo de um sistema injusto voltado contra você. Este julgamento deve terminar imediatamente! Não estou surpreso em vê-lo liderando nas pesquisas; você foi um líder altamente respeitado e forte que serviu bem ao seu país.

Compartilho do seu compromisso em ouvir a voz do povo e estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, vindos do atual governo. Manifestei veementemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio de nossa política tarifária. É minha sincera esperança que o Governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar oponentes políticos e acabe com seu ridículo regime de censura. Estarei observando de perto."