Bolsonaro está proibido de se aproximar de embaixadas, decide STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não poderá se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros e nem poderá se aproximar das áreas das embaixadas. Ele é alvo de mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (18/7), por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

No ano passado, o ex-chefe do Planalto permaneceu dois dias na Embaixada da Hungria, em Brasília, após ter tido seu passaporte apreendido pela Polícia Federal. Os mandados desta sexta-feira estão sendo cumpridos na casa do ex-presidente, em Brasília, e em endereços ligados ao Partido Liberal (PL), legenda de Bolsonaro.

Segundo a decisão de Alexandre de Moraes, o ex-presidente deverá usar tornozeleira eletrônica e permanecer em casa entre 19h e 6h, além de ser proibido de acessar as redes sociais. Ele também está proibido de manter contato com o filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro — que está nos Estados Unidos atuando para que o país aplique sanções ao ministro do STF.

Moraes determinou as medidas cautelares atendendo a uma representação da Polícia Federal, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR). Segundo os investigadores, Bolsonaro tem atuado para dificultar o trâmite da ação penal por tentativa de golpe de Estado, no qual é réu, além de ter iniciativas que indicam os crimes de obstrução de Justiça, coação no curso do processo e ataque à soberania nacional.

