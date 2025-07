Operação da PF contra Bolsonaro repercute internacionalmente

O ex-presidente também está proibido de manter contato com outros investigados, de se aproximar de embaixadas e de utilizar redes sociais. A decisão judicial inclui ainda a proibição de interações com diplomatas estrangeiros. - (crédito: Platobr Politica)

A decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que impôs o uso de tornozeleira eletrônica ao ex-presidente Jair Bolsonaro repercutiu amplamente na imprensa internacional nesta sexta-feira (18/7). A medida faz parte da investigação conduzida pela Polícia Federal, que apura suspeitas de coação no curso do processo, obstrução de Justiça e tentativa de desestabilização das instituições democráticas.

Além do monitoramento eletrônico, Bolsonaro deverá cumprir recolhimento domiciliar noturno e aos fins de semana, conforme determinação do ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente também está proibido de manter contato com outros investigados, de se aproximar de embaixadas e de utilizar redes sociais. A decisão judicial inclui ainda a proibição de interações com diplomatas estrangeiros.

O jornal The New York Times destacou que o advogado de Bolsonaro confirmou o uso da tornozeleira e a restrição ao uso de redes sociais, além da impossibilidade de se comunicar com seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. A publicação classificou a medida como um passo significativo no processo que pode culminar em julgamento.

Já o Washington Post mencionou que as medidas foram adotadas no mesmo momento em que a Polícia Federal realizava buscas na residência de Bolsonaro e na sede do Partido Liberal, em Brasília. A reportagem citou fontes próximas à decisão judicial e ressaltou o cerco judicial que se fecha em torno do ex-presidente.

Na Europa, o britânico The Guardian classificou o veredito de culpado como “amplamente esperado” e relembrou as acusações de conspiração após a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022. O espanhol El País enfatizou o risco de fuga como justificativa para o uso da tornozeleira eletrônica e lembrou os processos em curso contra o ex-presidente.

O argentino La Nación deu destaque às medidas impostas e à apreensão de US$ 14 mil dólares e R$ 8 mil, além do celular e de um pen drive encontrado no banheiro da casa do ex-presidente. O canal norte-americano Fox News também noticiou a operação da PF, reforçando a proibição de acesso às redes sociais e a restrição de contato com outros investigados. As reações mostram o impacto internacional da nova fase das investigações envolvendo Jair Bolsonaro.