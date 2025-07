Em meio à crise com os EUA, Lula reposta vídeo: "Ninguém está acima da lei"

Em meio à crise com os Estados Unidos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) repostou, neste domingo (20/7), um trecho do pronunciamento à nação que ele fez na quinta-feira (17/7). No vídeo, o chefe do Executivo destacou que tentar interferir na Justiça brasileira "é um grave atentado à soberania nacional" e que "ninguém está acima da lei".

"Minha indignação é ainda maior por saber que esse ataque ao Brasil tem o apoio de alguns políticos brasileiros. São verdadeiros traidores da pátria. Apostam no quanto pior, melhor. Não se importam com a economia do país e os danos causados ao nosso povo. Minhas amigas e meus amigos, a defesa da nossa soberania também se aplica à atuação das plataformas digitais estrangeiras no Brasil. Para operar no nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras são obrigadas a cumprir as regras", diz Lula.

Veja o vídeo:

O presidente também defendeu que é necessário "proteger as famílias brasileiras de indivíduos e organizações que se utilizam das redes digitais para promover golpes e fraudes, cometer crime de racismo, incentivar a violência contra as mulheres e atacar a democracia, além de alimentar o ódio, violência e bullying entre crianças e adolescentes". Lula ainda ressaltou que alguns casos levaram pessoas à morte, e a desacreditar das vacinas, trazendo de volta doenças há muito tempo erradicadas.

A tensão entre Brasil e Estados Unidos começou em 9 de julho, quando Trump anunciou tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros, e as justificou por uma suposta "caça às bruxas" no Brasil contra o ex- Bolsonaro, que será julgado no Supremo Tribunal Federal por golpe de Estado. Desde então, o governo federal iniciou uma campanha nas redes sociais, com o lema: "Soberania nacional".



