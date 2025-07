Eduardo Leite condena Lula e Bolsonaro: "Ninguém está pensando no país"

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (18/7), o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), se manifestou a respeito das tarifas de 50% impostas pelo governo de Donald Trump ao Brasil — resultado, segundo ele, de polarização política que é “inimiga” do país. O representante do estado sulista condena, sem citar nomes, tanto Lula (PT) quanto Jair Bolsonaro (PL) pelas situações política e econômica vividas pelo país.

“A gente já teve um ex-presidente preso, hoje a gente tem outro ex-presidente com tornozeleira eletrônica”, disse. “Não é possível que um campo político, por pura ideologia, não dialogue com um dos nossos principais parceiros comerciais. Não é possível que outro campo político, por pura ideologia, articule mecanismos para prejudicar o próprio país.”

Leite diz esperar que o governo brasileiro — que afirmou ter tentado diálogo com o americano e não obtido resposta além de carta divulgada por Trump nas redes sociais — deixe de lado “narrativas eleitorais e negocie com maturidade e equilíbrio” com o país estrangeiro. Pede, também, para que a ideologia não seja colocada acima dos interesses do povo e do empresariado.