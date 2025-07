Eduardo Bolsonaro: "Se Brasil não resolver crise, não haverá eleição em 2026"

Em entrevista à CNN na última sexta-feira (18/7), o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro se manifestou acerca do processo de julgamento do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro , e das tarifas de Donald Trump sobre o Brasil , influenciadas pela defesa do representante americano ao antigo chefe de Estado brasileiro. O parlamentar, que se encontra nos Estados Unidos, garantiu que “não haverá recuo” da parte do republicano em relação à medida tarifária, que seria “única esperança” para garantir à oposição as eleições de 2026.

“Não haverá eleição em 2026”

Perguntado sobre o fato de a popularidade de Lula ter subido depois dos pronunciamentos e medidas de Trump em apoio a Jair Bolsonaro, o deputado federal afirmou não estar preocupado com as próximas eleições.

“A crise econômica, com Bolsonaro preso ou não, vai se agravar”, garante. “O Brasil, para solucionar isso, só tem uma maneira: segurando o ímpeto de Alexandre de Moraes. Leiam a carta de Trump (...). Por isso que eu tenho falado: olha, a melhor sinalização é uma anistia ampla, geral e irrestrita (no processo de julgamento da tentativa de golpe de Estado).”

Ele reforça que o país “tem um momento crucial para decidir se vai ter um tratamento definitivo de Venezuela ou se vai se alinhar com as potências democráticas do mundo”; e reiterou: “Não é culpa minha, eu não estou fazendo nada, eu só levo os fatos aqui”.

Eduardo ainda comenta que o pai e o restante dos apoiadores dele são “pessoas honestas” e não deveriam estar sendo investigados. “Espero que Deus ilumine a cabeça das autoridades brasileiras, principalmente da elite econômica, que tem muito poder, para que façam pressão nas pessoas corretas, notoriamente Alexandre de Moraes, e a gente consiga mudar esse cenário atual. Dos Estados Unidos, não falo em nome de ninguém, mas posso garantir: não haverá recuo. Se tudo der errado, pelo menos nós já estaremos vingados.”

Comentários sobre Alexandre de Moraes Apesar de esclarecer que não fala pelo líder do país em que está no momento, o filho "03" afirmou que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que impôs ao ex-governante uma tornozeleira eletrônica, não fará com que os EUA recuem com o plano econômico — descrito pelo governo brasileiro, na última quinta (17/7), como “chantagem inaceitável”. Ele definiu as medidas impostas ao pai, que incluem também proibição de contato entre eles, como “muito mais do que lamentável” e “repugnante”.

De acordo com Eduardo, a decisão de Moraes reforçaria uma “ditadura” que o Brasil estaria vivendo. “Não dá mais para tratar isso aí como democracia”, disse o parlamentar licenciado. Segundo ele, o pai está vivendo como se estivesse em regime semiaberto, em prisão domiciliar, antes mesmo da condenação; e reforça que as medidas impostas pelo magistrado teriam por objetivo humilhar a família Bolsonaro. Leia também: Como foi o dia de Bolsonaro e quais as repercussões das novas medidas cautelares

Sobre a pressão externa no julgamento, o deputado federal licenciado ironiza que aprendeu com Moraes “que não se deve recuar mediante chantagem”; e que agora o ministro “está encontrando uma pessoa maior do que ele para bater de frente”, referindo-se ao presidente dos Estados Unidos, a quem agradeceu por “comprar essa briga”.

“Os senhores acreditam em Alexandre de Moraes, tendo como coadjuvante Lula, para conseguir fazer o Trump recuar?”, indagou. Ele apela, então, para as “elites brasileiras”, para que “o Brasil (não) vire uma Venezuela” a partir da ameaça americana: “Eu quero saber dos senhores, que têm grande parcela de poder nacional, se os senhores concordam com isso que está acontecendo ou se vão segurar Alexandre de Moraes”. Leia também: Tarifas de Trump são "chantagem inaceitável", diz Lula em pronunciamento

Embora admita que as tarifas não façam parte de um “cenário ideal” e que desde o início tenha advogado “por sanções individuais” contra o ministro do STF, Eduardo diz que “essas tarifas são a única novidade que está fazendo o sistema repensar” e as define como “a única alternativa e fina esperança” que resta. “Eu não tenho como criticar o Donald Trump se ele escolheu, dentre as cartas que tinha à sua mesa, a tarifa”, afirma. “Lamento que o povo brasileiro inteiro possa vir a pagar essa conta.”

Apesar de Lula ter afirmado buscar negociação com o país norte-americano por meio de carta enviada em maio e mais de dez reuniões a respeito da troca comercial, o parlamentar diz que o governo não teria procurado “nenhuma porta de entrada junto” ao governo americano. “O Brasil não se dá ao respeito”, afirma. “Não tem como você achar que o Brasil não vai sofrer consequências se aliando a todo o tipo de escória mundial. O cenário que a gente está vendo hoje é fruto da perseguição política e de um governo acéfalo.” Leia também: Antes de operação, Eduardo Bolsonaro pediu porta-aviões dos EUA no Brasil

Eduardo garante que não mediou, na Casa Branca, possível oferta de asilo político ao ex-presidente brasileiro, e afirma que não está nos Estados Unidos “para defender Jair Bolsonaro”. Para ele, o pai é “só mais um dos perseguidos” de uma crise institucional vivida pelo país sul-americano. “É claro que ele tem muita notoriedade, porque ele lidera o movimento”, diz. “Querem calar muitas pessoas no Brasil, o Bolsonaro só está no meio do caminho.”