Lindbergh pede ao STF que Eduardo Bolsonaro seja ouvido após ameaças à PF

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) seja ouvido após ameaças proferidas em live contra agentes da Polícia Federal, realizada no domingo (20/7).

"Vai lá, coleguinha, cachorrinho da Polícia Federal, se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui", comentou o parlamentar sobre a operação realizada na sexta-feira (18) que teve seu pai como alvo de mandados de busca e apreensão.

Foram encontrados US$ 14 mil e R$ 8 mil em espécie, além de um pen drive na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) em Brasília. De acordo com a perícia da PF, não havia elementos importantes para a investigação no dispositivo.

"A fala que, em tese, caracterizaria ameaça, ainda que formulada em tom coloquial, reveste-se de inequívoco caráter intimidatório, por se dirigir a agentes estatais incumbidos de atividade de persecução penal no bojo de inquérito judicializado, configurando grave violação ao princípio da autoridade da jurisdição", escreveu o deputado Lindbergh no pedido.

O diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues, em entrevista ao portal g1, disse que as falas de Eduardo tratam-se de uma "covarde tentativa de intimidação".

No pedido, Lindbergh pede a reavaliação do Supremo para decretar a prisão preventiva de Eduardo e a inserção das falas dele no inquérito que tramita na Corte e o investiga por tentativa de atrapalhar as investigações da trama golpista.