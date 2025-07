Deputados fazem fotos com Bolsonaro para mostrar tornozeleira: "Injustiça"

Na tarde desta segunda-feira (21/7), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apareceu pela primeira vez em público com a tornozeleira eletrônica determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A cena ocorreu durante uma visita ao Congresso Nacional, onde Bolsonaro se reuniu com deputados e senadores do partido dele, o PL.

A presença do ex-presidente, mesmo sob as medidas cautelares determinadas na última sexta-feira (18/7), rendeu diversas fotos e publicações nas redes sociais de parlamentares bolsonaristas. Além da tornozeleira eletrônica, a decisão do STF impôs recolhimento noturno, apreensão de passaporte, proibição de contato com outros investigados e veto à divulgação das entrevistas do fim de semana.

Entre os apoiadores que posaram ao lado de Bolsonaro e publicaram mensagens de apoio nas redes estão os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG), Mauricio do Vôlei (PL-SP), André Fernandes (PL-CE), Zé Trovão (PL-SC) e Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

As manifestações foram publicadas em meio à repercussão da decisão de Alexandre de Moraes, que proibiu a veiculação, retransmissão ou compartilhamento de conteúdos audiovisuais com declarações de Bolsonaro dadas no fim de semana, sob risco de responsabilização penal.

Confira algumas publicações:

