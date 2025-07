Eduardo Bolsonaro diz que teve contas bancárias bloqueadas por Moraes 

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou, em entrevista ao podcast Inteligência Ltda., nesta segunda-feira (21/7), que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), bloqueou as contas bancárias dele.

“Acabei de ver aqui na imprensa que as minhas contas bancárias estão bloqueadas”, disse. “Alexandre de Moraes acabou de bloquear as minhas contas bancárias, mas obviamente em nome da democracia.”

O parlamentar e o jornalista Paulo Figueiredo, ambos investigados no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF), suspeitos de tentativa de golpe de Estado em 2022, são sabatinados por jornalistas, no programa desta segunda, a respeito do cenário da política externa do Brasil.

Até o momento, o STF não confirmou se as contas bancárias de Eduardo Bolsonaro foram bloqueadas por determinação da Corte.