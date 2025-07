Moraes autoriza cirurgia de Daniel Silveira após parecer da PGR e perícia médica

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ex-deputado federal Daniel Silveira a realizar uma cirurgia no joelho direito. A decisão foi tomada nesta terça-feira (22/7), após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR) e apresentação de laudo médico emitido pela Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap-RJ).

A autorização foi condicionada à realização do procedimento na rede privada conveniada ao plano de saúde de Silveira. Moraes determinou ainda que a defesa comunique o agendamento da cirurgia ao STF e, se necessário, solicite à operadora a validação do procedimento.

O parecer médico concluiu que as lesões apresentadas — reconstrução do ligamento cruzado anterior e reparo meniscal — são pertinentes e devem ser tratadas com brevidade, conforme avaliação do especialista responsável. A perícia havia sido solicitada por Moraes após a defesa encaminhar exames de ressonância magnética confirmando o desgaste no joelho do ex-parlamentar e requisitar o procedimento em caráter de urgência.

Silveira cumpre pena em regime semiaberto na Colônia Agrícola Marco Aurélio Vergas Tavares de Mattos, em Magé (RJ). Ele foi condenado em 2022 pelo STF a 8 anos e 9 meses de prisão por ameaças ao Estado Democrático de Direito e incitação à violência contra ministros da Corte.

Em dezembro de 2024, Moraes chegou a conceder liberdade condicional ao ex-deputado, mas revogou a medida quatro dias depois, ao ser informado de que Silveira estaria violando condições impostas pelo Supremo.