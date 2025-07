Líder do PT na Câmara pede que Eduardo Bolsonaro seja impedido de assumir cargo público

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), líder do PT na Câmara dos Deputados, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a solicitação de imposição de medidas cautelares contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Na petição apresentada na tarde desta terça-feira (22/7), Lindbergh pede o impedimento da nomeação de Eduardo para cargos comissionados estaduais, distritais ou municipais, bem como seu afastamento cautelar do mandato parlamentar e a determinação para que governadores se abstenham de oferecer cargos ao deputado, que atualmente reside nos Estados Unidos.

A solicitação se fundamenta no risco de obstrução à justiça e atentado à soberania nacional, citando notícias de que governadores aliados estariam articulando tais nomeações para garantir sustentação financeira e permitir a permanência de Eduardo no exterior, mesmo com bens bloqueados e atuando contra o Brasil.

No entendimento do líder do PT, tais práticas, se não evitadas, poderão incorrer em riscos para as investigações do inquérito que apura a atuação de Eduardo nos Estados Unidos com suspeitas de atrapalhar as investigações da ação penal que julga seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ), no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado.

O pedido faz parte de uma série de medidas que Lindbergh solicita que a Corte adote contra o parlamentar. Eduardo já manifestou publicamente diversas vezes que tem mantido diálogo com o presidente norte-americano Donald Trump. Além disso, de acordo com Bolsonaro, o deputado estaria nos Estados Unidos com dinheiro do pai, que disse ter feito um “pix limpo” de R$ 2 milhões para ajudar com os custos do filho para ele continuar residindo no país estrangeiro.