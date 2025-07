Defesa de Bolsonaro nega descumprimento de medidas cautelares

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro negou que ele tenha descumprido medidas cautelares durante aparição no Congresso Nacional nesta segunda-feira (21/7). O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes pediu ontem que a defesa explicasse em até 24 horas as falas proferidas por Bolsonaro a jornalistas, além de ter exibido a tornozeleira eletrônica após as imagens serem amplamente divulgadas.

De acordo com as medidas cautelares impostas na sexta-feira (18/7), Bolsonaro está proibido de utilizar as redes sociais, seja diretamente ou por intermédio de terceiros. Na ocasião, ele disse que é inocente das acusações de tentativa de golpe de Estado.

A defesa alega que Bolsonaro suspendeu o uso das redes sociais, conforme determinado, mas que a cautelar não o proíbe de conceder entrevistas e que "tal proibição não estaria em consonância com a jurisprudência brasileira".

A respeito do alcance da proibição de uso de rede social, que foi ampliada em despacho apresentado ontem por Moraes, a defesa alega que a nova decisão "vai muito além da proibição inicial do uso de redes sociais". Ele destaca que a primeira decisão "jamais cogitou" incluir a transmissão ou veiculação de entrevistas em plataformas de terceiros.

Para a defesa, a retransmissão das imagens faz parte de um "desdobramento incontrolável das dinâmicas contemporâneas de comunicação digital" e que entender a medida de forma ampliada implicaria um "risco real de cerceamento indevido de liberdade" devido a ações alheias à sua vontade. A defesa alega ainda que não foi intimada sobre a nova decisão e, portanto, pede esclarecimentos sobre a extensão da medida. O ex-presidente está sendo investigado no Supremo por atentado à soberania nacional e coação no curso do processo.