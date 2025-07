Vídeo: Renan Filho rebate críticas de Michelle Bolsonaro sobre ponte no Acre

O ministro dos Transportes, Renan Filho, respondeu críticas feitas pela esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Michelle Bolsonaro, em vídeo gravado na cidade de Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, no Acre.

Na gravação, publicada no Instagram de Michelle, a ex-primeira-dama afirma que a população de Cruzeiro do Sul sofre com a falta de uma ponte. O ministro Renan Filho, porém, reage ao enfatizar a existência da Ponte da União, inaugurada em 2011, pelo governo federal.

"Essa ponte que existe foi construída pelo governo Lula, e quem entregou foi o Ministério dos Transporte, em parceria com o governo do Acre", disse o titular da pasta, em vídeo publicado também no Instagram.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renan Filho (@renanfilho)

O ministro ainda criticou a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao afirmar que ele não entregou obras na área de infraestrutura em transportes nos quatro anos que esteve no poder.

"Em 2022, último ano do governo deles (Bolsonaro), o governo fez R$ 89 milhões em investimentos no Acre. O nosso (Lula) fez R$ 274 milhões em 2023 e R$ 543 milhões em 2024. Michelle, quando for fazer comentários sobre infraestrutura, ligue para Tarcísio (de Freitas), ele foi ministro aqui, ele sabe", finalizou Renan Filho, citando o governador de São Paulo que foi ministro de Infraestrutura no governo Bolsonaro e presidente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) durante o governo de Dilma Rousseff.

No vídeo, Renan Filho também anuncia a intenção de estabelecer novo projeto para a construção de mais uma ponte no Vale do Juruá, região que abrange os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves.

O Correio aguarda respostas das assessoria de imprensa do Ministério dos Transportes e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para repercutir tanto a queixa de que não haveria uma ponte aos moradores do Vale do Juruá quanto os projetos do ministro Renan Filho para construir novas pontes na região.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular