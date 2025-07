Embaixada dos EUA endossa ataque a Moraes e confirma suspensão de vistos de ministros

A embaixada dos Estados Unidos voltou a replicar mais uma mensagem ameaçadora do subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Darren Beattie, na qual acusa o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de ser o "coração pulsante" do processo de "perseguição" e "censura" contra Jair Bolsonaro. A postagem no X (antigo Twitter) foi feita depois de o magistrado divulgar a resposta à defesa do ex-presidente, na qual explicita o alcance das medidas restritivas que impusera.

Segundo a publicação de Beattie, "graças à liderança do presidente (Donald) Trump e o secretário (de Estado Marco) Rubio, estamos atendo e tomando as devidas providências". O subsecretário deixa no ar quais seriam essas "providências", mas, na semana passada, o visto de Moraes e de mais sete ministros do STF para entrada nos EUA foi suspenso.

Por sinal, sobre esse episódio, a embaixada republicou a postagem de Rubio no X. "O presidente Donald Trump deixou claro que seu governo responsabilizará cidadãos estrangeiros responsáveis por censurar a liberdade de expressão protegida nos Estados Unidos. A política de caça às bruxas do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura tão ampla que não apenas viola os direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil para atingir os cidadãos americanos. Portanto, ordenei a revogação imediata dos vistos de Moraes e de seus aliados no tribunal, bem como de seus familiares diretos", diz o texto.

A representação diplomática no Brasil está sem um embaixador desde que Trump retornou à Casa Branca, em janeiro. O comando vem sendo exercido pelo encarregado de negócios Gabriel Escobar e, diferentemente de gestões anteriores, a embaixada dos EUA têm feito frequentes postagens em tom considerado incomum às maneiras diplomáticas.

Na quarta-feira, a representação utilizou uma cena do filme E.T., o extraterrestre para advertir os imigrantes ilegais de que devem sinalizar a condição irregular para receberem auxílio para que deixem o território norte-americano. "Se você está nos EUA ilegalmente, faça como o E.T.: é hora de ligar para casa. Use o aplicativo CBP Home e vá embora agora, com apoio e dignidade. Você receberá assistência para a viagem e uma ajuda de custo para retornar ao seu país de origem", diz a publicação na conta da embaixada no Instagram.

Não é a primeira vez, também, que a representação no Brasil republica uma postagem de Beattie. Em 14 de julho, reproduziu uma ameaça anterior do subsecretário também contra Moraes e citando a carta do presidente Donald Trump ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciando o tarifaço sobre as exportações brasileiras para os EUA.

"Trump enviou uma carta impondo consequências há muito esperadas ao Supremo Tribunal de Moraes e ao governo Lula, em resposta aos ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio dos EUA. Esses ataques são vergonhosos e desrespeitam as tradições democráticas do Brasil. As declarações do presidente Trump são claras. Estamos acompanhando de perto a situação", traz a publicação.