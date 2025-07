Lula anuncia R$ 4,67 bilhões para urbanização de favelas com foco em SP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa, nesta sexta-feira (25/7), em Osasco (SP), do lançamento nacional da nova etapa do programa Periferia Viva - Urbanização de Favelas, parte do Novo PAC Seleções 2025. Durante cerimônia no Jardim Rochdale, o petista vai anunciar R$ 4,67 bilhões em investimentos voltados à transformação de favelas em 49 territórios de 32 municípios espalhados por 12 estados brasileiros.

A iniciativa contempla ações habitacionais, infraestrutura urbana, regularização fundiária, recuperação ambiental e trabalho social, beneficiando cerca de 375 mil famílias em todo o país. Segundo o governo federal, os projetos seguem agora para a etapa de contratação de financiamento junto à Caixa Econômica Federal.

O estado de São Paulo será o principal contemplado nesta fase, com R$ 2 bilhões destinados a 13 comunidades. Em Osasco, dois bairros serão diretamente impactados: Favela da 13, no Jaguaripe, e Favela do Limite, no Santa Maria, receberão R$ 200 milhões, com previsão de construção de 434 novas moradias — 240 para a Favela da 13 e 194 para a do Limite.

Além das novas unidades, será criado um Plano de Ação Periferia Viva, que será desenvolvido por uma assessoria técnica em conjunto com os moradores para identificar e atender as principais demandas locais.

Urbanização do Jardim Rochdale avança

Durante o evento, será assinado o contrato da segunda fase da urbanização do Jardim Rochdale, tradicionalmente afetado por alagamentos e já beneficiado em fases anteriores do PAC. O novo contrato prevê R$ 82 milhões para obras de pavimentação, drenagem, redes de esgoto e água, iluminação pública, construção de 166 novas moradias, melhorias em 319 residências já existentes, além de ações de regularização fundiária e trabalhos sociais com 481 famílias.

O investimento total do governo federal no Rochdale ultrapassa R$ 200 milhões, somando as fases anteriores e os recursos do Novo PAC.

A cerimônia também marcará o lançamento de um projeto de regularização fundiária para cinco comunidades de Osasco: Rochdale 01, 02 e 03, Chapéu de Couro e Portal D’Oeste. O investimento de R$ 3,1 milhões — sendo R$ 3,07 milhões federais e R$ 30 mil de contrapartida municipal — viabilizará a titulação de propriedade para 1.230 famílias, beneficiando mais de 4.300 pessoas.

Transformação integrada nas periferias

O programa Periferia Viva é uma das frentes do Novo PAC voltadas à melhoria da qualidade de vida em áreas urbanas vulneráveis. Com articulação de 17 ministérios, a proposta vai além da infraestrutura básica, promovendo uma transformação social e urbana coordenada, com foco em habitação, mobilidade, saneamento, segurança, cultura, educação e assistência social.

