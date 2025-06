Lula anuncia acordo de moradia para desocupar Favela do Moinho

"Quando estiver pronto o acordo, a gente faz a cessão definitiva ao governo do estado", disse Lula -

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quinta-feira (26/6) a solução habitacional para as 900 famílias que vivem na Favela do Moinho, na região central de São Paulo. Os moradores receberão auxílio de R$ 250 mil por família dos governos federal e estadual para comprar casas em outras regiões da capital paulista.



Os moradores também vão receber um auxílio-aluguel de R$ 1.200 por mês enquanto não adquirirem suas casas próprias. A comunidade enfrentou diversas tentativas de despejo nos últimos anos, realizadas pelo governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Em março deste ano, a gestão estadual realizou uma nova operação para demolir casas na comunidade.

Leia também: Lula anuncia programa de crédito para reforma de casas na Marcha dos Prefeitos

“O governo do estado diz que quer fazer um parque aqui. Por mais bonito que seja um parque, ele não pode ser feito às custas do sofrimento de um ser humano. É importante que as pessoas que querem visitar esse parque e passar o domingo não venham pisotear o sangue de pobres que foram aqui agredidos”, discursou Lula em visita à comunidade.

Segundo o acordo firmado, o governo federal vai custear R$ 180 mil por família por meio do do Minha Casa, Minha Vida, e o governo paulista pagará R$ 70 mil pelo programa Casa Paulista.

Terreno será cedido ao governo estadual

Ao final da desocupação, que ainda não tem prazo para ocorrer, o terreno será cedido ao governo de São Paulo.

“Quando estiver pronto o acordo, a gente faz a cessão definitiva ao governo do estado. Mas isso depois de provar que vocês foram tratados com decência, com respeito e que respeitaram a dignidade de cada um de vocês”, afirmou o presidente.

O governador Tarcísio de Freitas foi convidado, mas não participou do evento, que ocorreu dentro da comunidade. Pela manhã, ele esteve em cerimônia em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.