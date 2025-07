Leandro Grass se filia ao PT e publica foto ao lado de Lula

Grass foi deputado distrital entre 2018 e 2022. Na última eleição, ele foi candidato a governador do Distrito Federal pelo PV em coligação com o PT e o PCdoB - (crédito: Reprodução/Claudio Kbene)

O presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), Leandro Grass, filiou ao PT nesta sexta-feira (25/7). Nas redes sociais, Grass publicou fotos ao lado do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, e da primeira-dama Janja.

Na legenda do post, o recém-filiado descreveu o fato de ter tido a sua ficha de filiação abonada por Lula como um "gesto que me honra profundamente". Ele também lembrou às vezes em que votou em Lula. "Foi nele que depositei meu primeiro voto em 2002, repetido com esperança em 2006 e 2022".

Sem dar detalhes sobre planos e se disputará as eleições em 2026, o presidente do Iphan afirmou que "a transformação está em curso. Daqui a pouco, conto mais sobre essa mudança para vocês".

Grass foi deputado distrital entre 2018 e 2022. Na última eleição, ele se candidatou a governador do Distrito Federal pelo PV em coligação com o PT e o PCdoB. Todavia, perdeu a disputa para o governador Ibaneis Rocha (MDB), reeleito em primeiro turno. Na ocasião, Grass ficou na segunda colocação com 434.587 votos.