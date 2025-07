Lula chama bolsonaristas de "sem-vergonha" por apoio a Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar a postura de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro diante das tensões comerciais entre Brasil e Estados Unidos, nesta sexta-feira (25/7). A afirmação foi feita durante evento em Osasco (SP), onde anunciou investimentos do Novo PAC Seleções 2025 – Periferia Viva. Lula classificou os políticos bolsonaristas como “sem-vergonha” e “traidores da pátria” por apoiarem tarifas impostas pelos EUA e supostamente pedirem intervenção estrangeira.

"Estão agora agarrados na bota do Trump pedindo intervenção no Brasil", afirmou o presidente. "Só tenho mais uma coisa a dizer: quem manda neste país são os brasileiros."

A fala veio após a divulgação de uma carta do ex-presidente norte-americano Donald Trump nas redes sociais, criticando a condução dos processos judiciais contra Bolsonaro e supostamente impondo exigências ao Brasil. Lula disse que reagiu com surpresa ao conteúdo da mensagem e destacou o histórico diplomático brasileiro.

“O Brasil é um país que não gosta de confusão, é um país que negocia. Já fizemos mais de 10 reuniões com representantes dos Estados Unidos sobre as tarifas”, disse. “Ninguém pode dizer que não estamos negociando, pois estou colocando o meu companheiro Alckmin para isso.”

O presidente ressaltou que o vice-presidente Geraldo Alckmin está à frente das tratativas comerciais com os americanos e reforçou que seu governo busca resolver a questão das tarifas de forma diplomática, sem submissão a pressões externas.

Lula disse que foi surpreendido pelo teor da carta de Trump, que teria feito “três exigências que não podemos aceitar”. Entre elas, estaria a tentativa de interferência no processo judicial que corre contra Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF). O petista classificou o gesto como inaceitável e uma afronta à soberania nacional.

“Os chamados patriotas estão pedindo favor para os EUA. Isso não é patriotismo. Isso é traição”, afirmou Lula, contra os aliados de Bolsonaro. “A família Bolsonaro está agarrada nas botas dos EUA. Isso é se colocar contra o Brasil.”

Big techs e comércio

Além das críticas à direita brasileira, Lula também voltou a cobrar que as big techs respeitem a legislação brasileira, reforçando a importância da regulação das plataformas digitais. Ele lembrou que os Estados Unidos têm um superávit de US$ 410 bilhões nas relações comerciais com o Brasil, indicando que o país sul-americano tem buscado manter boas relações mesmo diante de desequilíbrios históricos.

O evento desta sexta-feira em Osasco marcou também a destinação de R$ 4,67 bilhões para projetos de urbanização de favelas em todo o Brasil, por meio do programa Periferia Viva, uma das principais frentes do Novo PAC voltadas à inclusão social e à infraestrutura urbana.