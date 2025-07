Comerciantes e vizinhos relatam reclusão de Bolsonaro e Michelle após medidas do STF

Residência da família Bolsonaro no Jardim Botânico, Brasília, onde a movimentação diminuiu significativamente desde as medidas cautelares do STF. - (crédito: Jéssica Andrade - Especial para o Correio)

Desde que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), impôs medidas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a movimentação da família no entorno da residência deles, no Jardim Botânico, em Brasília, praticamente cessou. Comerciantes e moradores do bairro relataram ao Correio que o ex-presidente e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro não foram mais vistos na região desde a última sexta-feira (19/7), data da decisão judicial.

"Ele (Bolsonaro) a gente quase nunca via transitar por aqui, só mesmo quando aparecia na padaria." Mas a Michelle, esposa dele, vinha com frequência ao comércio", contou a funcionária de uma loja de roupas infantis próxima à residência. Ela revelou ainda que a ex-primeira-dama chegou a solicitar, em ocasiões anteriores, que o salão de beleza do local fechasse exclusivamente para atendê-la.

Na mesma linha, um colaborador da padaria Rei do Pão, localizada na esquina do condomínio, disse que ambos costumavam frequentar o espaço. “A Michelle vinha direto. O Bolsonaro aparecia de vez em quando, pedia um sanduíche e sentava à mesa, sempre muito simpático”, disse o funcionário, que preferiu não se identificar.

A reclusão do casal também foi percebida por vizinhos. Jovens que residem no mesmo condomínio relataram que a movimentação em frente à casa diminuiu consideravelmente. "Ele não está saindo muito como antes." Hoje mesmo está tudo tranquilo, nenhum carro na porta. Só a ronda da polícia e dos agentes do próprio condomínio aumentou. O clima é de silêncio e tensão ao mesmo tempo", disse um morador.

Por se tratar de um caso de grande repercussão envolvendo uma figura pública, as fontes ouvidas pela reportagem pediram para não serem identificadas.

Medidas e polêmica

A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi tomada no âmbito da operação que investiga a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Entre as determinações estão o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica, a entrega do passaporte, a proibição de contato com outros investigados e a restrição de sair do país sem autorização judicial.

A reclusão do ex-presidente ocorre em meio a nova polêmica. No início da semana, Bolsonaro foi abordado e fotografado por jornalistas, exibindo a tornozeleira eletrônica. O episódio repercutiu nas redes sociais e gerou críticas sobre sua postura diante da imprensa.