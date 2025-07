Mais de 760 mil brasileiros se inscrevem na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado

AS Amanda S. Feitoza

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou neste sábado (26/7) que a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) teve mais de 761.528 inscrições. Os candidatos vêm dos 26 estados brasileiros, do Distrito Federal e de 4.951 municípios espalhados pelo país.

O volume de inscritos reforça o caráter nacional do concurso, com destaque para as regiões Sudeste, com 247 mil inscritos, seguido pela região Nordeste, com 229 mil. Na sequência vêm as regiões Centro-Oeste (150.870), Norte (84.651) e Sul (48.733).

Outro dado relevante é a maior correspondência de gênero: mulheres representam 60% do total de inscritos, um aumento em relação à edição anterior, que foi de 56,2%. A ampliação da presença feminina é resultado de medidas específicas adotadas nesta edição para incentivar a inscrição de mulheres.

No recorte por área temática, o Bloco 9 – Intermediário - Regulação concentra o maior número de inscritos, com mais de 177 mil candidatos. Em seguida, aparecem o Bloco 5 – Administração, com 173 mil inscrições, e o Bloco 1 – Seguridade Social: Saúde e Assistência, com 127 mil.

Vale destacar que os blocos 9 e 8 são destinados a cargos de nível intermediário (ensino médio ou técnico), enquanto os demais exigem formação superior.

Confira os demais blocos temáticos e suas respectivas inscrições:

Bloco 2 – Cultura e Educação: 69.507 inscritos

Bloco 7 – Justiça e Defesa: 54.029 inscritos

Bloco 6 – Desenvolvimento Socioeconômico: 44.441 inscritos

Bloco 4 – Engenharia e Arquitetura: 41.245 inscritos

Bloco 8 – Intermediário – Saúde: 37.075 inscritos

Bloco 3 – Ciências, Dados e Tecnologia: 35.834 inscritos

As provas objetivas estão agendadas para o dia 5 de outubro, e as discursivas para 7 de dezembro. A nova edição oferece 3.652 vagas distribuídas entre 32 órgãos e entidades federais, com provas marcadas para acontecer em 228 cidades.