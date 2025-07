"Eu posso usar grife porque não sou contra o capitalismo", diz Michelle Bolsonaro

Durante evento do Partido Liberal em Campina Grande, na Paraíba, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ironizou críticas sobre o uso de roupas de grife e voltou a criticar a "esquerda socialista brasileira" por "usar iPhone" e "usar roupas de grife". "Eu posso usar grife porque não sou contra o capitalismo", disse.

No sábado, em Campina Grande, ela foi a principal atração do Encontro do PL Mulher, evento voltado à participação feminina na política e à defesa de pautas sociais como as doenças raras. Durante discurso no Clube Campestre, Michelle criticou a esquerda brasileira. "Eles são a favor do socialismo e amam o que o capitalismo pode proporcionar. Olha que espirito de engano!", disse

"Os socialistas do Brasil usam iPhone, querem viajar para Europa, querem viajar pros Estados Unidos... mas agora pros Estados Unidos tá um pouco mais difícil", disse a ex-primeira-dama, que foi aplaudida pelo público.

Em outro trecho, voltou a alfinetar os opositores ao afirmar que muitos pregam o socialismo mas mantêm hábitos de consumo de luxo. "Querem usar bolsa de grife, sapatos de grife, gravata de grife? Eu posso usar grife porque não sou contra o capitalismo, o agro, o empresariado e a liberdade econômica. Agora eles não, então eles já perdem a moral porque pregam o que não vivem", disse. Confira o vídeo:

A ex-primeira-dama cumpriu uma série de compromissos políticos na Paraíba entre os dias 25 e 26 de julho, com eventos em João Pessoa e Campina Grande. Na capital paraibana, a ex-primeira-dama inaugurou a nova sede do PL no bairro Miramar, recebeu o título de cidadã pessoense e participou do lançamento da pré-candidatura de Marcelo Queiroga ao Senado e da confirmação do apoio do partido a Efraim Filho na disputa pelo governo estadual.

Michelle também falou sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmando que ele está recolhido porque é um homem de paz, e negou que ele tenha abandonado os aliados. "Ele está em casa, mas está firme. Não fugiu. Não traiu. Continua sendo perseguido porque não se rendeu", afirmou.

A presença da ex-primeira-dama na Paraíba ocorre em um momento de tensão em Brasília, onde o silêncio em torno de Bolsonaro é notado até por aliados próximos. Enquanto ele se mantém distante dos holofotes, Michelle segue em ritmo acelerado, consolidando sua imagem como liderança do PL e se destacando principalmente no Nordeste.

A movimentação também reforça sua influência em pautas conservadoras e a construção de uma imagem política própria, em contraste com o recolhimento do marido.