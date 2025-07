Eduardo Bolsonaro reage a críticas de governadores sobre tarifaço dos EUA

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ironiza declarações de chefes estaduais após repercussão negativa do aumento de tarifas impostas por Trump a produtos brasileiros - (crédito: Montagem feita pelo Correio com fotos da Agência Brasil)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) rebateu, neste sábado (27/7), as críticas feitas por governadores brasileiros à política tarifária dos Estados Unidos. Em uma publicação nas redes sociais, o parlamentar ironizou as declarações e sugeriu que os chefes estaduais querem responsabilizar o Brasil por decisões externas.

“Os Estados Unidos aumentam as tarifas e os governadores brasileiros já saem correndo para criticar o Brasil. Se os EUA taxassem Marte, iam culpar o Brasil também?”, escreveu o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ao compartilhar a manchete de uma reportagem que reunia reações dos governadores.

“Desculpe-me governador (Ratinho Jr.), mas ignorar estes fatos não vai solucionar o problema, vai apenas prolongá-lo ao custo do sofrimento de várias brasileiros. Imagino os americanos olhando para este tipo de reação e pensando: o que mais podemos fazer para estas pessoas entenderem que é sobre "Jair Bolsonaro, seus familiares e apoiadores", como expresso na carta, posts e entrevistas de Trump?”, aponta o deputado.

Trump postou diversas vezes citando Bolsonaro, fez uma carta onde falou de Bolsonaro, fez declarações para a imprensa defendendo nominalmente o fim da perseguição a Bolsonaro e seus apoiadores.



Caiado, Tarcísio e Ratinho criticaram resposta de Lula ao tarifaço

No sábado (26), durante painel no Expert XP, os governadores do Paraná, Ratinho Junior (PSD), de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União) criticaram a reação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao tarifaço de Donald Trump sobre o Brasil, que aumentou para 50% os impostos sobre produtos brasileiros nos Estados Unidos.

A medida anunciada pelo ex-presidente Donald Trump reação imediata entre autoridades brasileiras. Os governadores de estados exportadores, como Mato Grosso do Sul e Piauí, alertaram para o impacto direto nas economias locais, especialmente no agronegócio e na balança comercial. Além disso, deputados, senadores e integrantes do governo Lula classificaram a nova tarifa como “agressiva” e prometeram buscar diálogo com autoridades americanas.

Eduardo Bolsonaro, por sua vez, minimizou os efeitos da medida e partiu para o confronto político com as lideranças estaduais na tentativa de reforçar sua aliança com a direita norte-americana. A publicação do deputado ocorre em meio a um momento de tensão entre o governo brasileiro e o republicano Donald Trump, que reafirmou neste fim de semana que não irá adiar a entrada em vigor das tarifas, prevista para 1º de agosto.