Eduardo Bolsonaro sugere que Trump não reconhecerá eleições de 2026

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode não reconhecer as eleições brasileiras de 2026 caso o país mantenha o uso das urnas eletrônicas. A declaração foi publicada nas redes sociais, acompanhada da seguinte frase: “Os brasileiros sentirão saudades da tarifa de 50%”, uma referência à sobretaxa imposta por Trump a produtos brasileiros.

A fala sugere a possibilidade de uma intervenção norte-americana no pleito brasileiro ou, ao menos, uma retaliação comercial caso o modelo atual de votação seja mantido. O comentário gerou reações nas redes sociais, sobretudo por reacender teorias já desmentidas sobre a segurança do sistema eleitoral brasileiro.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já afirmou diversas vezes que as urnas eletrônicas são seguras e auditáveis. A desconfiança sobre o sistema é um dos pilares do discurso bolsonarista desde as eleições de 2018, intensificado em 2022, quando Jair Bolsonaro e aliados acusaram, sem provas, a existência de fraudes.

A insinuação de Eduardo ocorre no momento em que o ex-presidente Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado e alvo de outras investigações relacionadas à disseminação de fake news.

O Itamaraty ainda não se manifestou sobre a fala. Já interlocutores do governo federal afirmam que qualquer tentativa de deslegitimação das eleições brasileiras por agentes estrangeiros será tratada como uma ameaça à soberania nacional.