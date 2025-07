Líder do governo na Câmara, José Guimarães será submetido a cirurgia no coração

Líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT-CE), foi internado neste domingo (27/7) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde passará por uma cirurgia no coração. O procedimento está agendado para a manhã desta segunda-feira (28/7), às 10h, e será conduzido pela equipe médica dos doutores Roberto Kalil e Fábio Jatene.

A informação foi confirmada pelo próprio parlamentar por meio de uma nota divulgada no X (antigo Twitter). “Informo que estou internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para a realização de um procedimento cirúrgico, que ocorrerá nesta segunda-feira, dia 28, às 10h. A cirurgia será conduzida pela equipe do Dr. Roberto Kalil e Dr. Fábio Jatene, a quem confio plenamente”, escreveu.

Guimarães também agradeceu o apoio que tem recebido. “Agradeço desde já o carinho, as orações e a compreensão de todas e todos. Assim que possível, volto com boas notícias.”

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em junho, o deputado já havia comunicado que estava em fase de pré-operatório para uma intervenção no coração, prevista inicialmente para o início de julho.