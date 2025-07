"Lacração" substitui o debate sobre segurança pública no Congresso

No país que registrou 44.127 assassinatos no último ano e um aumento de 4,9% no total de desaparecimentos — foram 81,9 mil, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025 —, as prioridades do Congresso quando o assunto é segurança pública são questionadas por especialistas. Um levantamento do Instituto Sou da Paz mostrou que a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara passou apenas 25,13% do tempo em 2023 e em 2024 analisando projetos de lei. O foco maior foi na apresentação e análise de requerimentos, com 67,22% do tempo.

A maior parte desses requerimentos (52,49%) foram moções de aplauso e louvor a autoridades ou a integrantes das forças de segurança e também de repúdio. No Senado, a situação é parecida, embora o tempo empregado para apreciar projetos de lei tenha sido maior: os senadores da Comissão de Segurança Pública passaram 48,9% do tempo apreciando projetos de lei e outros 47,45% apresentando ou apreciando requerimentos.

Outro dado levantado pelo Sou da Paz demonstra não só a falta de qualidade da produção legislativa na comissão da Câmara como, também, a falta de interesse da Casa em fazer avançar os projetos: apenas 7% das propostas aprovadas pelo colegiado no biênio foram para o Senado.

Na avaliação de Natália Pollachi, diretora de projetos do Sou da Paz, o Congresso tem pouca disposição para fazer debates aprofundados e efetivos sobre políticas na área de segurança pública. A maioria dos parlamentares que abraça a pauta, segundo ela, têm perfil, em geral, em defesa da flexibilização do acesso às armas e do aumento de penas.

"A prioridade tem sido a defesa do maior acesso às armas e o endurecimento penal. E neste último biênio, chamou muito a atenção a deterioração da qualidade do debate. Tivemos mais requerimentos do que apreciação de projetos de lei. A maioria desses requerimentos é moção de aplauso. Estamos bem preocupados com a qualidade dessa produção legislativa", lamentou.

Na comissão da Câmara, os cargos-chave são ocupados por deputados que vieram das polícias civil, militar ou das Forças Armadas. E tem sido assim também nas legislaturas anteriores. Em julho de 2025, dos 37 deputados titulares na comissão, ao menos 17 usam, em seus nomes de deputados, alcunhas que remetem à sua atuação nas forças de segurança ou nas Forças Armadas — "capitão", "cabo", "delegado", "sargento" ou "general".

Leia também: Segurança pública defende uso de arrecadação das bets no combate ao crime

Para David Marques, coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as políticas públicas discutidas pelo Congresso têm sido pouco efetivas. Cita, por exemplo, a ausência de projetos que ajudem a reduzir a letalidade policial e, também, combata efetivamente o crescimento de organizações criminosas.

"Existem nas Casas Legislativas e no Executivo algumas partes que não têm interesse em fazer avançar agendas de fortalecimento da investigação criminal, do fortalecimento ao combate à lavagem de dinheiro, porque essas conexões (entre o poder e o crime organizado) apareceriam de uma forma mais frequente e, assim, seria possível fazer a 'higienização' do nosso sistema político, das nossas diversas áreas da economia com relação à crescente influência do crime organizado", acusou Marques.

Se a prioridade de grande parte dos parlamentares é aprovar pautas de interesse das forças de segurança, por outro lado, a linha de frente contra a criminalidade tem enfrentado desafios para sobreviver. Os números do Anuário da Segurança Pública de 2025, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostraram que ao longo do último ano, a principal causa de morte de policiais de folga (civis e militares) foi o suicídio. Foram 126 no período analisado, contra 126 assassinados de a folga. As mortes durante o trabalho foram 46.

O deputado Alberto Fraga (PL-DF), que faz parte da Comissão de Segurança Pública da Câmara, diz que os números refletem um desprestígio do Estado junto aos policiais. Fraga defendeu o colegiado, mas disse que grande parte da produção legislativa na Casa esbarra no Senado, inclusive as propostas cujo objetivo é o de melhorar as vidas dos profissionais.

Segundo o Anuário, policiais foram responsáveis pelas mortes de 60.394 pessoas de 2014 a 2024, sendo que 6.243 foram só no último ano. Nos últimos 12 meses, os policiais foram responsáveis por 14% de todas as Mortes Violentas Intencionais (MVI) do país.

O Anuário classifica a letalidade policial como um "fenômeno seletivo", com predominância de vítimas do sexo masculino (99,2%) e com idade entre 18 e 24 anos. O perfil por raça ou cor é o mesmo dos anos anteriores: negros foram os que mais morreram por intervenções policiais no último ano, representando 82% das vítimas da letalidade policial.