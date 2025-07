Nelsinho Trad: "Senado quer criar ponte para negociação com a Casa Branca"

Em uma semana decisiva para as negociações que tentam barrar a imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, a missão oficial do Senado Federal iniciou, nesta segunda-feira (28/7), a primeira rodada de reuniões em Washington, nos Estados Unidos. O objetivo é promover articulações políticas com o governo norte-americano e construir um ambiente favorável à retomada do diálogo diplomático entre os dois países.

Coordenador da comitiva e presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE), o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) destacou que a atuação dos parlamentares visa, sobretudo, criar pontes para que o Executivo brasileiro possa negociar diretamente com a Casa Branca.

“Estamos fazendo uma reunião de alinhamento com a embaixada brasileira e, a partir de então, as agendas pré-estabelecidas vão começar a acontecer. A nossa missão tem um intuito principal, que é distensionar essa relação entre Brasil e Estados Unidos com a nossa contraparte parlamentar”, afirmou à TV Senado.

Confira a declaração na íntegra:

Trad explicou que, embora a missão não tenha poder de negociação direta, o diálogo com deputados e senadores norte-americanos é essencial para mostrar o impacto da tarifa nas relações comerciais bilaterais. “Esperamos que não haja nenhuma interferência indevida. O papel da missão é abrir caminhos para quem tem a prerrogativa de negociar, que é o governo federal”, completou.

Expectativa e cautela



O senador reforçou que, apesar da gravidade do cenário, não se espera uma resolução imediata. “Estamos no início do processo. Nada vai ser resolvido agora, tampouco no dia 1º de agosto. Será preciso um diálogo equilibrado e sensato entre as partes”, avaliou.

A missão também conta com o apoio do ex-diretor da OMC, Roberto Azevêdo, que enxerga o momento como uma “janela estratégica” para o Brasil fortalecer laços com os Estados Unidos. “Não podemos desperdiçar essa mobilização”, declarou Trad.

Agenda

Ainda nesta manhã, os senadoresque estão em Washington estiveram na residência oficial da embaixadora do Brasil nos EUA, Maria Luiza Viotti, onde se reuniram com representantes do Itamaraty, ministros da embaixada e o ex-diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevêdo. À tarde, a agenda prossegue na sede da U.S. Chamber of Commerce, com reuniões junto a lideranças empresariais e representantes do Brazil-U.S. Business Council.

Já para esta terça-feira (29), estão previstas ao menos seis reuniões com parlamentares norte-americanos, com prioridade para congressistas de estados que mantêm forte relação comercial com o Brasil.

A ideia é demonstrar, com dados econômicos, que a medida proposta por Donald Trump é prejudicial aos próprios Estados Unidos. “Nós vamos conversar com deputados e senadores, tanto do [Partido] Republicano quanto do Democrata, e mostrar o que os estados que eles representam vão perder com essa sobretarifa. É algo pragmático, com base em fatos concretos”, reforçou Trad.

A missão conta com oito senadores: além de Nelsinho Trad, integram a comitiva Esperidião Amin (PP-SC), Teresa Cristina (PP-MS), Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), Fernando Farias (MDB-AL), Carlos Viana (Podemos-MG), Jacques Wagner (PT-BA) e Rogério Carvalho (PT-SE).

