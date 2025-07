Gleisi sobre Eduardo Bolsonaro: "Não tem direito de continuar deputado"

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, declarou nesta terça-feira (29/7) que o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) “não tem o direito de continuar deputado”, e disse esperar que a Câmara casse o seu mandato.

Gleisi comentou a jornalistas sobre as negociações para adiar ou reverter a taxação de 50% sobre produtos brasileiros pelos Estados Unidos. De acordo com a ministra, ainda não houve um “retorno oficial” do governo norte-americano.

“Esse (Eduardo Bolsonaro) é o traíra. Comete crime de lesa-pátria. Não tem o direito de continuar deputado pelo Brasil. Com certeza eu espero que o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, tomem medidas para que esse traíra não possa representar em uma instituição brasileira”, disse Gleisi.

Eduardo abriu mão de seu mandato e se mudou-se para os Estados Unidos, onde articula sanções do governo do presidente Donald Trump contra autoridades brasileiras, em retaliação ao julgamento de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por tentativa de golpe de Estado.

O filho de Bolsonaro é tido como um dos principais responsáveis pela taxa de 50% anunciada por Trump. Além disso, declarou ontem (28) que está atuando para que a comitiva de senadores brasileiros que viajou aos EUA para tentar negociar uma saída para a crise não seja recebida por autoridades norte-americanas.

Ligação entre Lula e Trump pode demorar

A ministra Gleisi esteve no Palácio do Itamaraty para participar da abertura da 9ª Mesa Redonda da Sociedade Civil União Europeia-Brasil, e conversou com a imprensa logo depois.

Questionada sobre as tentativas de negociação, ela afirmou que o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estão em contato com seus homólogos para encontrar uma solução diplomática.

“Por enquanto não recebemos um retorno oficial. Nós temos no dia 1º (de agosto) a data em que o presidente Trump diz que vai implantar as tarifas. Se não tiver negociação, vamos aguardar para ver qual é a ordem executiva desta decisão americana”, respondeu Gleisi.

Já sobre um possível telefonema entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Trump, a ministra da SRI sinalizou que o contato ainda pode demorar a ocorrer.

“Vamos recordar que o presidente Trump disse que não quer conversar agora. Então, não adianta o presidente Lula buscar a conversa. Uma negociação entre dois chefes de Estado tem uma preparação, preparação dos negociadores para que isso aconteça. Não é um telemarketing que você pega o telefone, dá um alô e se colar, colou”, enfatizou.