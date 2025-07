Tarifaço: senadores nos EUA não têm reunião marcada com governo Trump

O grupo de oito senadores que foi aos Estados Unidos para tentar abrir um canal de negociações sobre o tarifaço de Donald Trump (Republicano) só teve compromissos com brasileiros e empresários nesta segunda-feira (28/7), primeiro dia de missão oficial. Nenhum encontro com representantes do governo Trump foi marcado até o momento.

Segundo a agenda divulgada pelo Senado, os parlamentares tomaram café da manhã na residência oficial da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Viotti. Depois foram à Câmara de Comércio dos Estados Unidos para um encontro com “lideranças empresariais e representantes do Brazil-US Business Council”.

“Começamos hoje nossa missão parlamentar nos Estados Unidos. Estou em Washington com outros sete senadores brasileiros para dialogar com autoridades e parlamentares estadunidenses. O primeiro compromisso foi um café da manhã oferecido na embaixada brasileira em Washington”, escreveu o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), em seu perfil no X.

“Temos uma agenda intensa nos próximos dias para buscar soluções que protejam a nossa economia, o setor produtivo e as relações diplomáticas existentes entre os dois países há mais de 200 anos. Esse grupo que aqui está representa um Brasil que é democrático, soberano e que valoriza as relações institucionais”, prosseguiu.

Já na terça-feira (29), estão marcadas reuniões com congressistas norte-americanos. O Senado, no entanto, não divulgou a lista dos parlamentares, mas o objetivo, segundo o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) — presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado —, é conversar com deputados e senadores tanto do Partido Republicano, de Trump, quanto com os do Partido Democrata, oposição ao governo.

“Vamos demonstrar a cada um deles o que os estados que eles representam aqui nos Estados Unidos vão perder com essa sobretarifa. Algo pragmático, em cima de fatos concretos, e a gente sabe que isso vai fazer com que eles possam se movimentar”, disse Nelsinho Trad à Agência Senado.

Segundo a Casa Alta, seis encontros estão confirmados e o grupo tenta conseguir mais reuniões. Na noite de sábado (26), os senadores que chegaram primeiro aos EUA se reuniram para se preparar para a missão oficial.

“O encontro marcou o início dos trabalhos presenciais da delegação e teve como objetivo atualizar os parlamentares sobre os temas prioritários e alinhar os pontos que deverão ser abordados nas reuniões com os americanos”, disse o senador Marcos Pontes (PL-SP), que integra a comitiva, no domingo (27).

Além de Jaques Wagner e Marcos Pontes, integram a comitiva os senadores Rogério Carvalho (PT-SE), Teresa Cristina (PP-MS), Esperidião Amin (PP-SC) e Fernando Farias (MDB-AL).

