Lula tem reunião com ministros do União Brasil no Planalto

Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva - (crédito: EVARISTO SA/AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou todos os ministros do União Brasil para uma reunião fora da agenda, na noite desta terça-feira (29/7), no Palácio do Planalto.

O Correio apurou que o encontro, que começou por volta das 19h40, conta com a participação dos ministros do Turismo, Celso Sabino, da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.

O tema da reunião não foi divulgado. No entanto, há expectativas de que os três ministros entreguem os cargos ou sejam desligados do governo Lula. Isso porque o União Brasil prepara uma federação com o PP, que deve ser oficializada em agosto.

Caso os três ministros filiados ao União Brasil deixem o governo Lula, a gestão petista continuará com o ministro André Fufuca, do PP, no governo.