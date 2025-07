Brasileiros invadem redes de deputado italiano que localizou Zambelli

O deputado italiano Angelo Bonelli recebeu uma enxurrada de comentários de brasileiros depois de colaborar com a prisão da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) em Roma. A parlamentar, condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foi capturada na terça-feira (29/7), com a ajuda direta do parlamentar italiano.

Bonelli foi quem forneceu o endereço da brasileira à polícia italiana após cobrar publicamente uma resposta das autoridades sobre o fato de uma pessoa condenada no Brasil estar vivendo livremente na Itália. Segundo ele, a informação chegou por volta das 18h40 (no horário local) do dia 29, e a prisão foi efetuada cerca de duas horas depois, no bairro Aurelio, em Roma.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Desde então, seus perfis oficiais nas redes sociais — especialmente o Instagram — foram tomados por mensagens de brasileiros, com elogios, agradecimentos e até convites para festas. Alguns dos comentários viralizaram por sua criatividade e tom bem-humorado.

“REPRISAREMOS ‘TERRA NOSTRA’ em gratidão aos senhores ”, escreveu um perfil em referência à novela que narra a história de imigrantes para trabalhar no Brasil. “Te amamos, Bonelli! Quando vier ao Brasil, dá um salve... Vamos começar uma campanha pro Dudu [Eduardo Paes] te dar a chave da cidade... depois: partiu Pedra do Sal e caipirinha!”, sugeriu um carioca.

“Obrigado, senhor deputado, por colaborar. Ano que vem venha passar o Carnaval em Recife, conhecer o de Olinda!”, escreveu um pernambucano. “Vamos providenciar pra esse querido um CPF, carteirinha do SUS, uma caipirinha, um chinelo Havaianas e uma cadeira na praia”, sugeriu outro internauta.

Outros seguidores, embora em tom mais sério, agradeceram pela postura firme de Bonelli contra a impunidade. “GRATIDÃO! Você sozinho já fez mais pelo Brasil do que os políticos amigos do Bolsonaro juntos”, apontou um perfil.

Ameaças de morte

Apesar da repercussão positiva, o deputado revelou estar sofrendo retaliações. Em comunicado oficial divulgado nesta quarta-feira (30/7), Bonelli afirmou que está recebendo “numerosas ameaças, inclusive de morte” por ter denunciado Zambelli às autoridades italianas. Mesmo assim, ele defendeu sua atuação.

“Acredito ter desempenhado meu dever de cidadão, ao contrário de quem pensava em se tornar intocável explorando a cidadania italiana”, diz em nota. Bonelli é líder da Aliança Verdes e Esquerda (AVS), uma coligação de centro-esquerda, e tem histórico de atuação progressista.

Nas redes sociais, faz críticas a governos de extrema direita, já se posicionou contra os ataques de Israel à Faixa de Gaza, e publicou mensagens em apoio à comunidade LGBTQIA+. Em 2022, chegou a postar uma foto ao lado da ministra Marina Silva em apoio à candidatura de Lula.

Prisão de Zambelli

A deputada Carla Zambelli foi presa dois meses depois de o STF decretar sua prisão. Segundo a Polícia Federal, ela foi encontrada no apartamento em que morava. A defesa da parlamentar, no entanto, sustenta que ela se entregou voluntariamente.

Zambelli foi condenada por contratar o hacker Walter Delgatti Neto para invadir sistemas do CNJ e inserir um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes, com a assinatura do próprio magistrado.

Desde que fugiu para a Itália, Zambelli vinha dando entrevistas dizendo ser “intocável” por ter cidadania italiana — o que provocou a reação pública de Bonelli. “É uma vergonha. Ninguém é intocável. Se Zambelli chegar à Itália com essa postura, não é bem-vinda para o povo italiano”, disse em entrevista ao UOL, em junho.

Agora, ela aguarda o processo de extradição em uma penitenciária feminina em Roma. A decisão final caberá ao Ministério da Justiça italiano.